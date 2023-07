/TIPY NA NEJLEPŠÍ ZMRZLINU V PARDUBICÍCH/ Léto bez zmrzliny si umí představit málokdo. V Kuněticích lidé narazí kromě žádaného osvěžení i na gurmánský zážitek. Aperolová, gin s tonikem, mirabelková, mangová, okurková, farmářský sýr, nebo maková. Zmrzlina z Kunětic dokáže vykouzlit desítky příchutí a chutí. Na tuhle zmrzlinu se v Kuněticích stojí fronty.

Léto bez zmrzliny si umí představit málokdo. V Kuněticích lidé narazí kromě žádaného osvěžení i na gurmánský zážitek. | Foto: Zmrzlina z Kunětic

Své zákazníky kunětická zmrzlina okouzlila už před sedmnácti lety, dnes kromě točené zmrzliny nabízejí ručně vyráběné nanuky, zmrzlinová lízátka nebo mražené zmrzlinové dorty.

Zmrzlinář Zdeněk Pavlis, který s manželkou začínal ve starém karavanu a denně prodával 20 zmrzlin, dnes prodává i 80 kilogramů ledové pochoutky. Rád používá suroviny od regionálních producentů, nebojí se ale ani chutí z exotických zemí. Ve stínu Kunětické hory tak vzniká jedinečný produkt. Pavlis zmrzlinu vyrábí poctivě a hlavně z čerstvého ovoce a surovin od místních farmářů.

„Zamilovali jsme se do vůně zmrzliny z čerstvého ovoce, je to něco úplně jiného než z mraženého,“ popsal Zdeněk Pavlis. Některé příchutě tak vznikají jen ze surovin z okolí. Pro mléko Pavlis jezdí do dvacet kilometrů vzdálených Tuněchod do mlékárny Juliany. Višně zrají v sadech u Svinčan, jahody v Podůlšanech. Další ovoce pak sbírá přímo za svým domem.

„Hlavní myšlenkou je propojit regionální pěstitele a vyrábět zmrzlinu z kvalitních, čerstvých a sezónních surovin. Že se na naši zmrzku stojí fronty nás ujišťuje, že to děláme dobře. Jakpak by ne, když to děláme s láskou,“ dodal Pavlis. Když je nějaká příležitost tak vznikne i zmrzlina z alkoholu.

„Tu děláme když je tu festival nebo posvícení,“ řekl Pavlis, který za inspirací jezdí i do Itálie. Letos tak zájemci mohli ochutnat příchuť gin s růžovým tonikem nebo aperol.

Každému chutná něco jiného. Někdo vyhledává exotiku a experimenty, jiný si v dětství oblíbil klasiku a nehodlá to měnit. To potvrzuje i zmrzlinář z Kunětic, podle kterého půlka národa miluje tradiční vanilkovou zmrzlinu, on přesto rád vymýšlí nové a neobvyklé příchutě, kterých už vznikla stovka.

Do stínu Kunětické hory si tak lidé mohou přijít ochutnat i makovou, kefírovou, caja, hrušku s rukolou, acai, levandulovou nebo citron s fialkou, kopřivovou či kunětické višně v rumu. Ve škálu chutí samozřejmě nechybí ani perníková zmrzlina.

Ta příchuť, která se zrovna nevejde od denní nabídky, se objeví v ručně vyráběných nanucích. Vstříc tu vychází i potravinovým alergikům a dietářům, proto vyrábí i zmrzlinu bez laktózy a cukru.

Lidé jezdí do okolí Kunětic zejména kvůli Kunětické hoře, kde se zabydlel i Rumburak. Památka známá ze seriálu Arabela nebo Dívka na koštěti je jednou z nejkrásnějších památek Pardubického kraje. V posledních letech sem lidé míří i kvůli Kunětické zmrzce,

To potvrdila i turistka Štěpánka Bartoňová, která do stánku zamířila právě z nedalekého hradu. „Já určitě ráda ochutnám i nějakou další neobvyklou příchuť, ráda experimentuju. Tuhle můžu jen doporučit,“ dodala s úsměvem žena, která si zrovna pochutnávala na příchuti růžový grep.

Tipy na nejlepší zmrzlinu v Pardubicích (a okolí)



Zmrzka z Kunětic (Kunětice)

Kolik stojí : malá 39,- Kč / velká 49,- Kč

Proč ji doporučujeme: Poctivá a osvěžující zmrzlina z nejkvalitnějších surovin.



Zmrzlina u Pepeho (Hradecká 527, Holice )

Proč ji doporučujeme: Chutná a domácí zmrzlina. Každý den překvapí novou příchutí



Boží zmrzka (u zastávky Rybitv)

Kolik stojí : mini 22,- malá 35,- Kč / velká 40,- Kč

Proč ji doporučujeme: Poctivá porce letního osvěžení.



Nanukárna ( Smilova 320, Pardubice)

Proč ji doporučujeme: První nanukárna v Pardubicích, kde najdete širokou nabídku ručně vyráběných nanuků, zmrzlinových dezertů a dortů ze Zmrzky Bellezza.



Zmrzlina Mikulovice (Mikulovice 324, u fotbalového hřiště)

Proč ji doporučujeme: Chutná zmrzlina. Obměňující se nabídka točené zmrzliny.