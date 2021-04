Už nyní se co chvíli malebnou vesnicí na Pardubicku ozývá burácení připomínající blížící se bouřku. Ve skutečnosti se ale jedná o nákladní automobily, kterých denně projedou obcí stovky. „Sedím v křesle u televize a cítím, jak se celý barák klepe. Je to tu hrozný, pořád to tu troubí, je tu strašný provoz, okna máme neustále nahozená a lítají nám do nich kamínky,“ shrnula problémy důchodkyně, která bydlí v Rokytně přímo u silnice.

Kamionů obcí jezdí dost. Ještě větší nárůst dopravy navíc místní pozorují už od zahájení stavby dálnice, kdy přibyla zejména nákladními auta, která navážejí materiál na dálnici. „Aut s materiálem jezdí strašná kvanta a s tím je spojený i hrozný nepořádek na silnici. Jeden pán mi řekl, že to je snad nejšpinavější vesnice, kterou kdy viděl,“ postěžovala si prodavačka z místní prodejny.

Kvůli blátu a prachu si obyvatelé zakrývají ploty fóliemi a plachtami, aby co nejvíce uchránili svůj majetek. „Je to neštěstí, které nám strašně znepříjemňuje život. Baráky a ploty jsou špinavé a zastříkané, chodníky poničené, růže, které byly zelené, jsou úplně šedé a máme poničený i obecní majetek,“ vyjmenovala starostka Rokytna Petra Vrbatová.

Přestože tento úsek dálnice se má otevřít již v prosinci a mohlo by se zdát, že Rokytenští tak budou mít konečně klid, opak je pravdou. Nejen že se dálnice potáhne nedaleko obce, Rokytno si k tomu vysloužilo ještě bonus – kousek před uvítací cedulí do obce se buduje sjezd z dálnice. Avšak příprava přivaděče, který měl dopravu z dálnice svést mimo Rokytno, má zpoždění a ještě se nezačal stavět, a tak všechna auta zamíří do zmíněné malebné vesničky. „Nedovedu si představit, že všichni, kteří pojedou do Orlických hor, budou jezdit přes Rokytno. A že z té dálnice tam jezdit budou. Pevně jsem věřila, že se obchvat stihne postavit, teď už vidíme, že to nedopadne,“ povzdychla si starostka. V nejbližších dnech se bude předávat staveniště, které si nejdříve vezmou do parády archeologové. Začnou v Býšti a budou pokračovat po trase přivaděče až do Rokytna. Stavba na části silnice za celkových 286 milionů korun má odstartovat na konci září. „Stavba je plánována na dva roky s předpokladem ukončení v první polovině roku 2023. Na základě předčasného užívání může být stavba zcela nebo částečně uvedena do provozu dříve,“ uvedla tisková mluvčí Pardubického kraje, který přivaděče k dálnici staví, Pavla Sedláková.

Obyvatelům Rokytna tak nezbývá než vyhlížet rok 2023, pokud stavba nenabere zpoždění. Ještě je ale čeká také oprava rozbité silnice v obci, tu přislíbil Pardubický kraj. „S občany jsme řešili dramatický stav komunikace, který byl znám už z minulosti a byl „doražen“ stavbou dálnice. Na místě byl dán pokyn Správě a údržbě silnic, aby zpracovala projektovou dokumentaci na modernizaci průtahu obcí Rokytno,“ upřesnil náměstek hejtmana Michal Kortyš s tím, že silnice by se mohla opravovat v roce 2022 nebo 2023. To by však vyžadovalo velká dopravní opatření a koordinaci se současně probíhající výstavbou obchvatu.