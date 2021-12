Propad počtu diváků kvůli koronavirovým opatřením byl v divadlech napříč republikou zhruba 65 procent. „Divadelní činnost byla v roce 2020 zásadně ovlivněna přijatými vládními nařízeními souvisejícími s šířením nemoci covid-19, kdy byla mimo jiné zakázána i přítomnost veřejnosti na uměleckých představeních. Část odehraných představení se sice přesunula do online prostoru, ale ani tak se nepodařilo kompenzovat hluboké propady téměř všech sledovaných ukazatelů,“ sdělil mluvčí divadla Radek Smetana.

VČD v roce 2019 navštívilo 162 844 diváků, v roce 2020 už jen 64 110 a propad se očekává i v roce 2021. „Nyní je na naše a dovozové akce od ledna do prosince prodáno asi 49 tisíc vstupenek, dále 2 700 na pronájmy a zhruba 7 tisíc diváků by mělo navštívit představení na zájezdech. V systému máme do konce roku ještě asi 500 rezervací,“ řekla obchodní náměstkyně VČD Lenka Moravcová.