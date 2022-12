Cena vodného za 1 metr krychlový je na Pardubicku stanovena na 66,44 Kč a stočné bude stát 65,78Kč včetně DPH. Celkově za vodné a stočné tedy v příštím roce lidé zaplatí 132,22 Kč za jeden metr krychlový. Podle vedení společnosti je to méně, než je vypočtena takzvaně sociálně únosná cena, která pro Pardubický kraj činí 141,05 Kč.

„Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice využívá v co největší míře možností dotací z Evropské unie. Dále je povinna plnit fond obnovy, z kterého opravuje, rozvíjí a modernizuje vodohospodářskou infrastrukturu. V rámci toho byla letos například dokončena velká rekonstrukce úpravny vody v Hrobicích, kde byly celkové náklady 720 milionů korun včetně DPH,“ dodal výrobní náměstek Jaroslav Kubínek.

Výrazně pod inflací

Žádný dramatický cenový nárůst v řádu desítek procent se u vodného a stočného na Chrudimsku v roce 2023 konat nebude. Cena za metr krychlový pitné vody se totiž změní jen v řádech korun. Za vodné lidé zaplatí 52,35 Kč, cena stočného bude 52,71, dohromady 105,06 Kč.

„Se zástupci provozovatele se nám podařilo vyjednat celkový růst cen výrazně pod inflací roku 2022 i pod předpokládanou výši inflace pro rok 2023,“ informovala předsedkyně představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Veronika Pešinová.

Cena za vodné a stočné bude na Chrudimsku i v roce 2023 dvousložková. Po 1. lednu 2023 zůstane nezměněna pevná složka vodného a stočného u všech odběratelů. Tam, kde je instalován nejběžnější typ domovního vodoměru s průtokem do 2,5 m3 za hodinu, zůstane u vodného tato cena na úrovni 805,20 Kč/rok, u stočného na úrovni 844,80 Kč/rok, vždy včetně desetiprocentní DPH. „Cena pohyblivé složky za pitnou vodu se pro odběratele mění o 8,3 % (to je o 4,02 Kč/m3). V případě stočného je to rovněž o 8,3 %, což i zde představuje částku 4,02 Kč/m3, všechny ceny jsou uvedeny s DPH,“ pokračovala Pešinová.

„V úvahu bylo nutné vzít řadu skutečností. Meziročně došlo ke zdražování vstupních surovin, zvyšují se ceny chemikálií používané při čištění vody surové i odpadní. Nejistá však zůstává především otázka budoucích cen pohonných hmot a stavebních prací," vysvětlil předseda představenstva Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek.

Jeden z nejlevnějších krajů

Také na Orlicku se ceník vodného a stočného od ledna změní. „V kalkulacích našich služeb bylo nutno brát v úvahu dramatický růst cen některých vstupů. V procentuálním vyjádření je nejvyšší nárůst v ceně elektrické energie přibližně o 44 %. Nárůst plánovaných oprav na vodovodní síti činí 3,4 milionu korun, u stočného je to 2,6 milionu. Zcela nově se v kalkulacích objevují finanční náklady, které jsou tvořeny úroky z úvěru na nově dokončené investice,” řekl Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

V roce 2023 bude cena vodného včetně DPH 52,69 Kč/m3. Ve srovnání s cenou pro rok 2022 se jedná o nárůst o 6,82 Kč, v procentním vyjádření jde o 14,87 %. Cena stočného bude s daní 52,91 Kč/m3, což je ve srovnání s letošním rokem více o 5,50 Kč/m3 a v procentním vyjádření jde o 11,60 %.

Cena kubíku vody s DPH v Pardubickém kraji v letošním roce je 90,45 Kč, což není ve srovnání s jinými českými regiony nejhorší. Lépe jsou na tom jen Olomoucký (89,20 Kč) a Královéhradecký kraj (89,17 Kč). Nejvíc peněz za přívod pitné vody a odvod odpadních vod platí lidé v Libereckém (115,80 Kč) a také v Ústeckém kraji (112,45 Kč).

V součtu za vodné a stočné bude cena za kubík vody 105,60 Kč včetně DPH, což je nárůst oproti letošnímu roku o 13,2 %.

Vodárenská společnost Česká Třebová, s. r. o., už má nový ceník vytvořen, ale dosud ho neschválila rada města. „Nemohu proto ceny zatím zveřejnit. Mohu ale říct, že zdražení bude přibližně o 15 %,“ sdělil jednatel Marek Novotný. Letos tamní lidé platí za vodné včetně daně 41,03 Kč/m3 a za stočné 37,84 Kč/m3.

Radní Litomyšle koncem října schválili navýšení o 6,70 korun za metr krychlový, tedy o 21 procent pro složku vodného a o 3,30 korun za metr krychlový, tedy o 9 procent za stočné. „Kubík vody v Litomyšli bude nově občany stát 76,83 korun. Vodné vychází na 37,68 korun a stočné na 39,15 korun. Ač by se navýšení o patnáct procent mohlo jevit jako horentní, ve skutečnosti občané Litomyšle i po navýšení cen za kubík vody zaplatí od ledna výrazně méně než občané okolních měst v letošním roce,“ sdělila mluvčí Litomyšle Anna Doubravová.

V Lanškrouně lidé letos například zaplatili 93,28 korun za kubík, v Poličce 93 korun a v České Třebové 78,87 korun. Ve Svitavách byl kubík vody za 83,17 korun.

