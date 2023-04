Soud se znovu vrátí k případu Adama Vyčítala, který se stal v květnu roku 2017. Chlapec po operaci mandlí upadl do vigilního kómatu. Nejvyšší státní zástupce chce docílit trestu i pro Pardubickou nemocnici.

Pardubická nemocnice. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Nejvyšší státní zastupitelství podalo dovolání k Nejvyššímu soudu v případu Adámka Vyčítala, který po operaci mandlí v Pardubické nemocnici zůstal v kómatu. Dovolání bylo podáno v neprospěch nemocnice, kterou soud v dubnu zprostil obžaloby. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž chce ale docílit trestu i pro Pardubickou nemocnici. Případ tak bude dále řešit Nejvyšší soud.

Odsouzené zdravotnice mají na podání dovolání čas do poloviny května. „Jsme teprve v polovině dovolací lhůty. Dva měsíce od doručení rozsudku všem procesním stranám uplyne v polovině května. Do té doby mohou obě odsouzené podat dovolání," řekl ČTK soudce pardubického Okresního soudu Karel Gobernac. Nejvyšší soud by měl rozhodnout na podzim.

Krajský soud potvrdil rozsudky v případu Adámka Vyčítala a Pardubické nemocnice

Pardubický krajský soud v lednu potvrdil předchozí verdikt okresního soudu v kauze Adámka Vyčítala, který po operaci mandlí v Pardubické nemocnici téměř před šesti lety upadl do vigilního kómatu. Okresní soud uložil podmíněné tresty lékařce a zdravotní sestře. Nemocnice, která také čelila obžalobě, byla zproštěna viny. Krajský soud pak zamítl všechna odvolání. Dotčené strany se ale mohou v případu ještě odvolat k Nejvyššímu soudu.

Loni v dubnu si lékařka Martina Šípková vyslechla podmíněný roční trest za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti s odkladem na dva roky. Soudce jí také zakázal dva roky pracovat v oboru pediatrie. Sestra Barbora Špásová dostala trest na spodní hranici, a to půlroční podmíněný trest s odkladem na rok.

Nemocnice byla zproštěna obžaloby

Pardubická nemocnice byla zproštěna obžaloby, stejně jako obžalovaná sestra Alena Chovancová. Podle soudu šlo v případu jen o chyby jednotlivců. „Tak, jak to bylo nastaveno, bylo z našeho pohledu zcela dostatečné,“ uvedla soudkyně k pravidlům, která v nemocnici platila.

Potřeboval pomoc

Soud se tak znovu vrátí k případu, který se stal v květnu roku 2017. „Můj syn v tu dobu potřeboval pomoc, vteřiny se měnily na minuty a krvácející tepna v krku po operaci mandlí mu ubírala každým okamžikem šanci situaci zvládnout,“ připomněl osudový den otec Adámka Jan Vyčítal.

Případ Adámka z Pardubické nemocnice se stal námětem pro film. Vzniklo drama

Ani po téměř šesti letech rodiče ale necítí úlevu, jejich syn má nenávratně poškozený mozek a vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. „Adámek už nemá život,“ řekla před soudem jeho matka.

Kauza Adámka Vyčítala v čase

- operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam Vyčítal v květnu roku 2017 v Pardubické nemocnici

- 4 dny po zákroku začal krvácet a upadl do bezvědomí, skončil v bdělém kómatu

- rodina podala na nemocnici žalobu a žádala odškodnění ve výši 22 milionů korun

- nemocnice rodině v březnu 2019 nabídla odškodnění ve výši 15,5 milionu korun a neomezené čerpání nákladů na péči

- nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím, že to není technicky možné

- v červnu 2019 opustil funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den sloužil jako lékař ORL

- v červnu 2019 odvolací soud rozhodl o tom, že nemocnice musí záznam vydat

- den poté nemocnice nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest milionů korun jako zálohu odškodného

- na začátku září 2019 policie zahájila trestní stíhání proti nemocnici a třem fyzickým osobám, a to jedné lékařce a dvěma zdravotním sestrám

- v dubnu 2022 padl u okresního soudu rozsudek

- v lednu 2023 krajský soud potvrdil rozsudky

- v březnu 2023 podalo Nejvyšší státní zastupitelství dovolání k Nejvyššímu soudu