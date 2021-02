„Jsou tu kleště, nůžky, provázky, berte si, co potřebujete,“ rozkřikne se ulicí, kterou lemuje přes čtyřicet vzrostlých stromů, organizátorka akce Olga Kudrnová.

PŘÍRODA TU BYLA PRVNÍ

Aktivisté věší jeden plakát za druhým, zmrzlými prsty provlékají provázky a vážou uzly. „Odmala sázím stromy. Zatímco ve světě se všichni snaží budovat zelené střechy, hospodařit s vodou, sázet stromy, tady nám zbytečně kácí alej,“ vysvětluje Pardubačka Kateřina Kosová, proč se rozhodla si o víkendu přivstat. „Vadí mi, když se bezmyšlenkovitě kácí stromy, příroda tu byla první a my se ji snažíme vystrnadit, přitom ji potřebujeme, pomalu si pod sebou podřezáváme větev,“ doplňuje ji aktivistka Margarita Kuvaldina.

Podél ulice z obou stran začínají přibývat další a další transparenty. Visí přímo na lípách, které mají padnout, celkově jich má jít k zemi třicítka. A proč? V ulici má vzniknout terminál pro veřejnou dopravu s parkovacím domem, silnice se tak musí rozšířit a lípy se tam prostě už nevejdou. „Požadujeme, aby město Pardubice jako investor této stavby konečně začalo vážně vnímat důležitost městské zeleně. Zbytečné kácení stromů v dnešní době je nezodpovědné, škodlivé a hloupé,“ hlásí Kudrnová a sklízí za svůj proslov potlesk od zhruba dvou desítek účastníků.

Některé lípy ustoupí okružní křižovatce, která v ulici vznikne, jedna lávce, jež nový terminál spojí s pardubickým nádražím, další rozšíření silnice a několik kusů nahradí zálivy pro autobusy městské hromadné dopravy. „Kdyby se dopravní podnik trochu uskromnil, tak by se nemuselo pokácet tolik stromů. Projekt se nepřipravoval s respektem k veřejnému prostoru. Naprojektovalo se to pro auta a autobusy, ale kašlalo se na zeleň a na cyklisty,“ vysvětlil pardubický zastupitel Jakub Kutílek, který se k věšení transparentů také přidal, a ukazuje na několik lip, místo nichž se vybudují autobusové zastávky.

Ty budou v ulici celkem tři, po příjezdu autobus v první z nich vysadí cestující, zajede do dalšího zálivu, jenž bude odstavný a zároveň v něm bude rychlá dobíjecí stanice pro elektrobusy, které by měly v budoucnu začít jezdit na lince 6. V tomto zálivu se autobus dobije a řidič v něm stráví svou povinnou přestávku, zatímco třetí záliv, který se bude nacházet na protější straně, bude sloužit pro nástup cestujících.

„Kvůli zálivům se bude muset odstranit osm stromů. Díky dobíjecímu zálivu budeme moci na linku 6 nasadit elektrobusy, čímž ročně ušetříme stovky tisíc naftových kilometrů, to za pár stromů stojí,“ reaguje na to radní a ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán, který trvá na tom, že jsou potřeba všechny tři zálivy.

Na dohled od aleje se ale nachází vozovna dopravního podniku a dobíjecí stanice by se mohla vybudovat i v ní. „Ke vjezdu je to přes půl kilometru, když se to spočítá, je to o tři čtvrtě milionu ročně víc na nákladech jen proto, že budeme jezdit do vozovny,“ dodává Pelikán.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Další dvě desítky lip ale mají padnout kvůli celkové rekonstrukci ulice, navíc je možné že další kusy nepřežijí stavbu, při které se mohou poškodit kořeny stromů. „Vykácením těchto stromů se opět o něco zhorší životní prostředí na Dukle a okolí,“ dodává iniciátorka akce Olga Kudrnová.

Náměstek pro životní prostředí Jan Nadrchal je ochotný s občanskými aktivisty jednat a hledat řešení. „Jedna strana trvá na svých požadavcích, aby to zůstalo tak, jak je to plánováno, z druhé strany je vyvíjený velký tlak zelené iniciativy, aby stromy zůstaly zachovány. Snažíme se v tom najít kompromis, ale zatím je to na bodu mrazu,“ říká náměstek. Další jednání momentálně naplánovaná nejsou.