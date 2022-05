Obě strany sporu se chtěly dohodnout už před časem, ale kvůli probíhajícímu trestnímu jednání, které po pěti letech skončilo až v dubnu 2022, z dohody sešlo. Podle rodičů jednání zkrachovalo na neochotě nemocnice se k věci postavit čelem. „Život a zdraví má nevyčíslitelnou hodnotu a nic na tomto světě to nenahradí,“ sdělil Jan Vyčítal, otec Adámka.

Předsedkyně senátu Renata Polanská oběma stranám navrhla, aby se dohodly na mimosoudním vyrovnání. „Soud je přesvědčen o tom, že by bylo dobré a vhodné, kdyby se účastníci pokusili o možnost smírného vyřešení sporu,“ řekla Polanská. Rodina, která nemocnici žaluje, ale trvá na soudním rozhodnutí. Soud se tak bude věnovat znaleckému dokazování a nemajetkové újmě.

Právní zástupce rodiny Adama upozornil také na fakt, že nemocnice do nedávna popisovala svůj postup při operaci chlapce jako správný. Potom, co u soudu padl rozsudek, který potvrdil vinu dvou zaměstnankyň zdravotnického zařízení, nemocnice přiznala rodině nárok na odškodnění. „Jsme připraveni jednat. Když nám soud poskytne lhůtu, můžeme se potkat klidně hned zítra“ konstatoval před soudem právní zástupce Nemocnice Pardubického kraje, který se chce vrátit k mimosoudnímu jednání.

Jednat se bude také o poskytnutí neomezeného čerpání nákladů na péči, které nemocnice veřejně přislíbila. Právní zástupce rodiny to ovšem chce mít potvrzené od soudu. „Důstojné podmínky pro jednoho klučinu, který chtěl žít. O to se musíme pokusit. To přeci nemůže být tak nedosažitelné, jako ta spravedlnost,“ poznamenal Vyčítal.

Pardubická nemocnice už rodině vyplatila zálohu šesti milionů korun. Péče o Adámka je ale velmi náročná. „My nevíme, co vidí, jestli slyší. Leží už pět let a jeho stav se zhoršuje. Má bolesti,“ popsala současný stav dnes třináctiletého syna Ilona Cigáňová, která se o něho nepřetržitě stará. Rodině, která za náročnou péči platí sedmdesát tisíc měsíčně, pomáhá i veřejná sbírka.

Soudní jednání bylo odročeno na 9. května.

Kauza Adámka Vyčítala v čase

- operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam Vyčítal v květnu roku 2017 v Pardubické nemocnici

- 4 dny po zákroku začal krvácet a upadl do bezvědomí, skončil v bdělém kómatu

- rodina podala na nemocnici žalobu a žádala odškodnění ve výši 22 milionů korun

- nemocnice rodině v březnu 2019 nabídla odškodnění ve výši 15,5 milionu korun a neomezené čerpání nákladů na péči

- nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím, že to není technicky možné

- v červnu 2019 opustil funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den sloužil jako lékař ORL

- v červnu 2019 odvolací soud rozhodl o tom, že nemocnice musí záznam vydat

- den poté nemocnice nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest milionů korun jako zálohu odškodného

- na začátku září 2019 policie zahájila trestní stíhání proti nemocnici a třem fyzickým osobám, a to jedné lékařce a dvěma zdravotním sestrám

- v dubnu 2022 padly u soudu podmíněné tresty pro lékařku a jednu ze zdravotních sester. Nemocnice byla zproštěna obžaloby