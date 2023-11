Podle návrhu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a šéfa resortu práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by měl zákoník práce od příštího roku umožnit nemocničním lékařům 24hodinové směny. Na zvýšení odměňování zdravotníků by nemocnice dostaly 6,8 miliard korun. Z pohledu Sdružení mladých lékařů České lékařské komory je to nepřijatelné. Téměř pět tisíc nemocničních doktorů proto vypovědělo přesčasy na prosinec. Požadují jak snížení množství přesčasů, tak zvýšení výdělků za ně.

Podle Odborové asociace laborantů a dalších pracovníků z pardubické nemocnice je současný stav neudržitelný. „Chce se po nás bezchybná stoprocentní práce, ale ani my nejsme stroje. Abychom podávali ty nejlepší výkony, musíme být stejně jako lékaři soustředění a odpočatí,“ zdůraznila Jana Němcová, předsedkyně OALPZ, odborný pracovník nemocnice Pardubického kraje, podle které je situace vážná u lékařského, ale i u nelékařského zdravotnického personálu.

Vláda by podle odborářů měla vytvořit takové pracovní podmínky, které by mohly do zdravotnictví nalákat novou generaci zaměstnanců. Vystudované zdravotní sestry po pár letech praxe odchází a raději mění obor. Průměrný věk sester se navíc zvyšuje a podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jich do pěti let ze zdravotnictví odejde zhruba patnáct procent.

Nevyhovující situace je také na záchrance nebo v sociálních službách. Odboráři z pardubické nemocnice proto nyní napsali otevřený dopis, ve kterém ministra zdravotnictví Vlastimila Válka upozorňují na to, že je důležité, aby odpovídající peníze uviděli na výplatních páskách konkrétní zaměstnanci, nejen ve fakultních nemocnicích.

„Obracíme se na Vás s prosbou o zlepšení našich pracovních podmínek. Máme shodné požadavky jako Sekce mladých lékařů nebo Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. To znamená umožnit zdravotníkům pracovat legálně, mít dostatečný čas pro odpočinek a být adekvátně finančně ohodnoceni,“ stojí ve výzvě pro ministra.

Otevřený dopis ministrovi Válkovi, který mu zaslali pardubičtí zdravotníci.Zdroj: OALPZ

„Aktuální situace bohužel může dojít až tam, kam nikdo nechce. Věřím, že ani vedení nemocnic ji nechce, dokonce ji nechce ani pan ministr Válek a Jurečka. A to je omezení péče,“ shodlo se vedeni OALPZ.

Nejhorší krizi za 12 let

Hejtman Pardubického kraje problém malých nemocnic vnímá jako nejhorší krizi za posledních 12 let. „Už dnes mají nemocnice největší problém s počty zdravotníků a udržením zdravotní péče ve všech odbornostech. Není tajemstvím, že tíživá situace se už dlouhá léta řeší mimo zákoník práce, respektive do jisté míry proti jeho principů, kdy vedle hlavního pracovního poměru jsou uzavřeny u stejného zaměstnavatele dohody o pracovní činnosti, aby pokud možno byly pokryty jednotlivé služby,“ popsal hejtman Martin Netolický, který upozornil na to, že i tak nejsou už nyní někde schopni zabezpečit nepřetržitý provoz. Proto požádal o setkání ministra zdravotnictví, aby upozornil na konkrétní dopady na krajské nemocnice.