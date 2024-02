„Možnosti robotické ruky jsou širší než možnosti lidské ruky, a v tom je vlastně celá podstata robotické chirurgie,“ dodal Sákra s tím, že pro lékaře je, často několika hodinový, zákrok také méně fyzicky náročný.

Výhody

Využití robotických chirurgických systémů je tak podle zdravotníků výhodné pro lékaře i pro pacienty. Robotický systém da Vinci má hned několik výhod. Přestože operace může být o něco delší, zásah je pro pacienta výrazně šetrnější.

„Operace je ještě méně invazivní než laparoskopický zákrok. Dostáváme se na samotnou hranici toho, jak málo se snažíme pacientovi „ublížit“ přitom, abychom zachovali radikalitu té operace,“ popsal výhody přístroje za 65 milionů korun chirurg.

Rekonvalescence a návrat do běžného života jsou po robotickém zákroku velmi rychlé. Operační rány jsou menší, lépe se hojí a je tu i nižší riziko výskytu pooperačních komplikací.

I pro zkušené lékaře je to ale velká změna. Doktoři i zdravotní sestry nyní na robotovi, který se bude primárně využívat při onkologických operacích, procházejí složitým systémem proškolení, které trvá několik měsíců. „Existují velice striktní pravidla, čím musí chirurg projít, než může začít operovat pacienta. Školit se musí celý tým, včetně sálových sester a personálu, i anesteziolog,“ doplnil Sákra. Využívat ho následně budou lékaři z více oborů. Ročně by pardubičtí lékaři chtěli pomocí robota odoperovat kolem 300 pacientů.

Vůbec poprvé by měl robot operovat zhruba v polovině dubna.

„První bude operace nádoru tlustého střeva. Česká republika má nejvyšší výskyt nádorů tlustého střeva, je to bohužel naše téměř nejčastější operace a máme s ní tak největší zkušenosti,“ informoval lékař Lukáš Sákra s tím, že pacient z tohoto typu operace, pokud se provede roboticky, nejvíce profituje.

„Bez toho, aby držel krok s vývojem technologií se dnes nemůže rozvíjet žádný obor a medicína není výjimkou. Technologické novinky tak dnes pronikají na všechna moderní pracoviště. Nemocnice Pardubického kraje pořídila v loňském roce dva přístroje s umělou inteligencí, letos nabídneme pacientům služby chirurgického robota,“ připomněl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Centrální urgentní příjem

Nejmodernější technika světové úrovně je nainstalovaná v jednom z operačních sálů nového pavilonu urgentní medicíny a chirurgických oborů.

Nový přístroj si stihla cvičně vyzkoušet i náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví.

„Je to krásný pocit, musím říct, že je to velmi citlivé a přišlo mi to intuitivní. Připadala jsem si jakoby to byla moje další prodloužená ruka. Co je okem vidět jen velmi špatně, tak přes robota je to tak znásobený ten pohled, že jste si jistá, kam se pohybujete,“ popsala svůj zážitek Michaela Matoušková.

Pro nemocnici je to další pokrok v modernizaci. „Nový pavilon posune nejen Pardubickou nemocnici, ale celé zdravotnictví v kraji o výrazný kus dopředu. Bude to znamenat posunutí zázemí a kvality poskytované péče nejen pro občany západní části regionu, ale pro celý kraj do 21. století,“ dodal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Podobný systém v Pardubickém kraji jinde není.