Na téměř deset hodin problémů a omezení se v sobotu 5. srpna budou muset připravit pacienti, návštěvníci a zaměstnanci pardubické nemocnice. Výstavba nového pavilonu chirurgických oborů a urgentního příjmu postoupila ta daleko, že je nutné jej připojit k elektrické síti. A to se podepíše i na provozu dalších pavilonů.

Nemocnice musí po dobu odstávky, během níž technici budovu připojí, zajistit svůj provoz za pomocí generátorů. Vzhledem k omezené kapacitě takto dostupné elektrické energie, dojde v nemocnici na dobu odstávky k plánovanému omezení dostupné péče. Odstávka je naplánována na sobotu 5. srpna od 9 do 17 hodin.

„Dodávka elektrické energie bude v této době zajištěna pomocí náhradních zdrojů elektrické energie tak, aby byly s omezeními (popsanými dále) zachovány všechny provozy nemocnice. V čase odstávky bude pro příjem pacientů uzavřeno iktové centrum, kardiocentrum, úrazová chirurgie i porodnice, ta už od půlnoci ze čtvrtka na pátek. Otevřena nebude ani lékárna,“ shrnula omezení mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Přehled konkrétních omezeníRadiodiagnostika mimo provoz



Po celou dobu odstávky nebudou v nemocnici na žádném pracovišti dostupné zobrazovací metody (CT, MR, rentgeny…) s výjimkou dvou přenosných přístrojů, které se využívají pro intenzivní péči a které jsou určeny pro již hospitalizované pacienty.



Kardiocentrum, traumacentrum a iktové centrum pro příjem pacientů uzavřeno

V nemocnici tedy nebude možné například rentgenovat různá traumata (úrazy, zlomeniny aj.) ani provádět jiná odborná vyšetření za použití zobrazovacích metod.



Z toho důvodu tak bude v Pardubické nemocnici od 8.00 do 17.00 uzavřeno:



Traumacentrum (úrazová chirurgie) v budově chirurgické kliniky (budova 27): Pacienty, kteří potřebují ošetření v souvislosti s úrazem, prosíme, aby v této době zvážili využití služeb buď jiného zařízení Nemocnice Pardubického kraje, nebo zdravotnického zařízení mimo Pardubický kraj.



Kardiocentrum (budova 4): Pacienty zpravidla transportuje zdravotnická záchranná služba. Ty, kteří mají kardiologické potíže a zamíří do nemocnice vozem či jiným dopravním prostředkem prosíme, aby v této době zvážili využití služeb buď jiného zařízení Nemocnice Pardubického kraje, nebo zdravotnického zařízení mimo Pardubický kraj.



Iktové centrum (budova 19): Pacienty zpravidla transportuje zdravotnická záchranná služba. Ty, kteří mají neurologické potíže a zamíří do nemocnice vozem či jiným dopravním prostředkem prosíme, aby v této době zvážili využití služeb buď jiného zařízení Nemocnice Pardubického kraje, nebo zdravotnického zařízení mimo Pardubický kraj.



Zajištění péče o dětské pacientyV době odstávky bude standardně fungovat ambulance dětské pohotovosti. Dětské pacienty s úrazem prosíme, aby v této době zvážili využití služeb buď jiného zařízení Nemocnice Pardubického kraje, nebo zdravotnického zařízení mimo Pardubický kraj.



Porodnice pro nové příjmy uzavřena už od pátku

V návaznosti na omezení elektrické energie nebude nové rodičky přijímat ani porodnice v Pardubické nemocnici. Příjem rodiček bude pozastaven o půlnoci ze čtvrtka na pátek 4. srpna (tedy v 00.00) a znovu obnoven v neděli 6. srpna v 6.00.



V době odstávky nebude fungovat lékárna

Omezení se týká i lékárny pro veřejnost, která bude v době odstávky, tedy od 8.00 do 17.00 uzavřena. Její provoz bude následně obnoven a od 17.00 do 22.00 zde bude opět možné vyzvedávat léky.



Mimo provoz i další služby

Upozorňujeme na to, že v době odstávky budou uzavřeny nebo mimo provoz i další služby v areálu nemocnice:

- Obchody – Vitaminka i trafika

- Měničky, bankomat, pokladny. K zaplacení regulačních poplatků bude vystavena faktura

- Nápojové automaty a automaty s rychlým občerstvením

- Závory v režimu otevřeno. V době odstávky nebudou vybírány poplatky za vjezd do areálu