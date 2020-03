„Utlumujeme plánované operace, přistoupili jsme k uzavření poraden a zahájili jsme zvýšení kapacity infekčního oddělení tak, že jsme z Multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici přesunuli plicní oddělení do prostor interny,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že na možný příjem pacientů nakažených koronavirem se chystají i další pardubická pracoviště jako ARO nebo JIP, která disponují tzv. ventilovanými lůžky. Příprava běží také ve všech zbývajících čtyřech špitálech. Výjimku mají onkologicky nemocní pacienti, jejichž vyšetření by měla probíhat ve standardním režimu. Ambulance pro pacienty fungují.

Nemocnice se také snaží, aby se v areálech pohybovalo jen nejnutnější množství pacientů. Už od minulého týdne platí plošný zákaz návštěv. "Chtěli bychom ale apelovat na ty, kterým to jejich zdravotní stav dovoluje, aby se návštěvě nemocnic vyhnuli. Snažíme se zde maximálně omezit kontakty a pohyb lidí, a proto jsme se například rozhodli zavřít pro veřejnost svá stravovací zařízení, a to až do odvolání,“ informoval Tomáš Gottvald.

Pacienti, kteří se v nemocnicích objeví, by měli sledovat mimořádné značení a informace na vstupech, a to i proto, že některá oddělení mohou dočasně měnit svá působiště. Dorazí-li do nemocnice i přes všechnu snahu pacient s podezřením na nákazu koronavirem, nemá vstupovat do žádné budovy a na základě pokynů se dostavit na příslušné místo, kde má telefonicky kontaktovat personál.

Nemocnice sestavila ve spolupráci s krajskými záchranáři výjezdový tým, který od minulého pátku jezdí po Pardubickém kraji a zajišťuje odběry u pacientů doma. Týmy jsou připravené tři, v Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Svitavách, aktivní je zatím jeden. "Jen za včerejšek provedly naše zdravotní sestry v terénu po celém kraji sedmnáct odběrů, což je na hranici jejich kapacity. Další pacienty ošetřilo přímo infekční oddělení. Současná epidemiologická situace nejspíše povede k tomu, že i v našich nemocnicích zřídíme pro pacienty kontaktní odběrová místa, stejně jako k tomu přistupují některé další nemocnice v Česku. Už pro ně máme vytipované prostory,“ řekl v pátek ředitel Tomáš Gottvald.

Ministerské opatření, jež zavřelo školy, mělo významný dopad i na provoz nemocnic. Situaci se však podařilo stabilizovat ve spolupráci s Pardubickým krajem. "V každém, městě, kde je nemocnice, vznikly dětské skupiny pro děti zaměstnanců, které budou fungovat od příštího týdne. Kromě kraje se zapojily i jednotlivé radnice,“ doplnil Gottvald. Situace podle jeho slov vyvolala velkou vlnu solidarity. Nemocnice již komunikuje s dobrovolníky ze zdravotnických i lékařských fakult a středních zdravotnických škol.