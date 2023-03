Mela v nemocnici. Ošetření pacienta komplikovalo patnáct příbuzných

Pardubičtí strážníci příležitostně míří i do nemocnice. Málokdy je to ovšem s jejich vlastním zraněním. Mnohem častěji si je na pomoc volají zdravotníci, když potřebují asistenci s umírněním pacienta - nebo jeho příbuzných. V minulých dnech mířili do zdravotnického zařízení hned dvakrát.

Následky agresivního výbuchu vzteku v čekárně na kardiologii | Foto: Městská policie Pardubice