Přestože jste ve volbách získali nejvíce hlasů, do vedení kraje jste nepronikli. Je vůbec ještě o čem vyjednávat?

Akceptujeme, že jdeme do opozice. Výsledek bereme na vědomí. Považujeme to za dané, ale finálně rozhoduje ustavující zastupitelstvo. Za sebe můžu říct, že s návrhem koalice nebudeme souhlasit. Budeme hlasovat proti.

Můžete upřesnit, co vás k tomu vede?

Vadí nám dvě věci. První je kumulace funkcí. Radní pro dopravu Michal Kortyš (ODS) už v předchozím období ukázal, že práci pro kraj nestíhá. Evidentně na to nemá kapacitu. Druhou je neodbornost v obsazení funkcí v radě. Jsou to politické nominace. Alexandr Krejčíř (ODS) dostal kromě majetku také sport a informační technologie, se kterými nemá žádné zkušenosti. Stejně starosta Heřmanova Městce Josef Kozel (3PK), který školství nikdy nedělal. A do třetice starosta Hlinska Miroslav Krčil (3PK), který má mít na starosti životní prostředí. Nikdy jsem neslyšel, že by kolem životního prostředí něco dělal. Pro nás totálně bez odbornosti.

Spolu s Piráty patrně skončíte v opozici. Jste spokojeni se zastoupením ve správě kraje?

S rozdělením výborů v zastupitelstvu souhlasit nebudeme. To, že budou funkce neplacené, vzniklo na popud nás a Pirátů. Nelíbí se mi, že to hejtman prodává, jako svůj nápad. Úspora na jedné placené funkci je 1,5 milionů za rok. Původní návrh koalice byl tři placené funkce, jedna pro nás, druhá Pirátům a třetí pro bývalou radní Hanu Štěpánovou (STAN). To už je 18 milionů. Zastupitelstvo má dvanáct výborů, to je čtyřiadvacet pozic, dvanáct předsedů a stejný počet místopředsedů. Spravedlivý poměr je čtrnáct pozic pro koalici a deset pro opozici. Považujeme za výsměch, že nám koalice úvodem nabídla čtyři. Nakonec se jednání ustálilo na sedmi. Chceme poměr ještě upravit. Určitě budeme bojovat alespoň o osm míst, rádi bychom získali výbor pro dopravu a dopravní obslužnost.

Proč zrovna tento výbor?

Koalice navrhuje na předsedu Petra Fialu (3PK). Doprava je pro mě osobně absolutně největší téma a troufám si říct, že v ní mám i největší odbornost. Je pro nás nepředstavitelné, že z našeho pohledu klíčový výbor bude řídit a současně i kontrolovat člen koalice. Za sebe si dovedu si představit, že budu předsedou výboru. Myslím si, že radnímu pro dopravu můžu být protiváhou a současně i partnerem. Ve spoustě věcí bych kraji mohl pomáhat.

Už jste to zmínil, co říkáte na kumulaci funkcí radních. Kromě senátora Kortyše, starostů Krčila a Kozla, se to týká radní pro zdravotnictví Michaely Matouškové, která je starostkou Řečan nad Labem. Budou schopní pro kraj pracovat na sto procent?

Ke kumulaci funkcí jsme velmi kritičtí. Vnímám to jako podvod na voliče, ať už na kraji nebo v obcích. Je to trik. Přesto, že říkají, že budou jako starostové neuvolnění. Dostali důvěru voličů, šli to dělat na plný úvazek. Je to úkrok stranou, zacpeme lidem pusu, že to nebude stát tolik peněz. Ale není to jen o platu, ale hlavně o práci pro občany. Kdo to za ně bude dělat? Čisté a vůči lidem férové řešení by bylo říct, stávám se radním, končím na obci a budu řadový zastupitel. Ať si koalice sama odpoví, kdy budou pro které občany pracovat, jestli v pondělí pro celý kraj a v úterý nebo v pátek večer jenom pro obec.

Jak se díváte na to, že někdejší radní Ladislav Valtr (ODS), poté, co uvolnil zdravotnictví Michaele Matouškové, bude mít nově na starosti regionální rozvoj, evropské fondy a dotace? Představuje prototyp univerzálního manažera, který je schopen zvládnout jakýkoli resort?

Ve zdravotnictví nepředvedl nic, byl jen loutkou hejtmana. Nic nedělal a podle mě to bude příští čtyři roky stejné. Nemá tah na branku. V Evropské unii přichází nové programovací období. Každý kdo zná Brusel říká, že je to o osobních kontaktech, musí se tam jezdit, mluvit v angličtině, musí se tam jednat. Pak je šance, že region bude pilotní a půjde nahoru. U Ladislava Valtra jsem na tisíc procent přesvědčený, že do Bruselu ani jednou nepojede a nic neudělá.

Chystáte se vytvořit stínovou radu? Má to na krajské úrovni smysl?

Smysl to má. Nechceme být mlčící nebo tichá opozice. Určitě budeme všechny kroky krajské samosprávy kontrolovat. Je to i kvůli rozdělení podle odbornosti. Interně si v rámci našeho zastupitelského klubu ustavíme virtuální stínovou vládu, ve které bude mít každý radní svého oponenta.

Vidíte mezi stranami a hnutími v zastupitelstvu nějaké potenciální partnery, máte jim co nabídnout?

Nejbližším a logickým partnerem jsou pro nás občanští demokraté, které jsme oslovili ke koaliční spolupráci, byť neúspěšně, už před volbami. Říkám o sobě, že jsem pravičák, ideové vidění světa ODS je mi blízké. Navíc s občanskými demokraty velmi úspěšně spolupracujeme v Pardubicích. Měl jsem vizi tuto spolupráci promítnout na kraj. Druhým potenciálním partnerem je Koalice pro Pardubický kraj. Když jsem pročítal jejich programy, tak jsme měli velký průnik. Obě strany měly hodně vysoko v prioritách akcent na krajské silnice, Koalice pro Pardubický kraj přímo v programu psala, že by se víc chtěla zaměřit na evropské zdroje financování. I proto by mi dávalo logiku, abychom měli vedení dopravního výboru, bylo by to partnerství pro radního. Jestli nabídnutou ruku přijmou, bude záležet na nich, ale my ji určitě nabízíme. Vůbec si naopak neodvedu představit spolupráci s 3PK.

A důvod?

Důvodem jsou osobní útoky Martina Netolického jak proti mě, tak proti hnutí ANO a jeho členům. Válečnou sekeru vykopal on, to mě mrzí. Veřejně se posmíval našemu programu, prohlásil mimo jiné, že hnutí ANO pro něj nebylo a nikdy nebude partnerem k jednání. Nám nezbývá, než to vzít na vědomí. Jednat s ním nebudeme.

Vydrží podle vás staronová koalice celé čtyři roky?

Myslím si, že to vůbec není jisté. Dávám tomu tak padesát na padesát. Už minimálně od tří řadových zastupitelů koalice napříč stranami máme indicie, že nejsou spokojení. Za prvé jakým způsobem koalice vznikla, kdy pořád slibovali jednání o programu a neudělali to, a za druhé, jaké je personální obsazení. Potřebují 23 hlasů, mají 27 a čtyři hlasy to není zase tak hodně. Jako opozice budeme kritičtí, budeme poukazovat na chyby. Pokud by chyby byly velké, jistota a pevnost v koalici není.

Na co se chcete příští čtyři roky zaměřit. Jaké budou vaše priority?

Jednoznačnou prioritou je doprava, přivaděče a opravy silnic druhých a třetích tříd. Druhou prioritou je zdravotnictví. Podceněné je přístrojové vybavení. Kladu si otázku, jak radní Michaela Matoušková, která na to odborně nemá, bude shánět přístroje a se zajišťováním peněz ji bude pomáhat nevýkonný radní Ladislav Valtr. Jako prioritní oblast, kromě dopravy a zdravotnictví, vnímáme i cestovní ruch. V návrhu gescí jsme cestovní ruch nikde nenašli. Ani nevíme, komu z radních to koalice přilepí. Jestliže máme ankety, jak je Pardubický kraj poslední a nejezdí k nám návštěvníci, měla by se samospráva snažit. Lidé, kteří k nám přijedou, tady nechají peníze. Koalice na řešení nejspíš rezignovala, asi je jim to jedno, že bude kraj zase poslední.