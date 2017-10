Nepoctivý nálezce skončil v diagnostickém ústavu

Chvaletice – Kamarád si všiml vypadnutého telefonu a nenápadně jej sebral. A v konečném důsledku si tak zařídil cestu do diagnostického ústavu.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

Na chvaletické strážníky se obrátili místní učni s oznámením o krádeži mobilního telefonu. Předchozího dne si prý byli zahrát fotbal a přitom měl jednomu z nich vypadnout z kapsy. Sám majitel si toho nevšiml, ale někdo jiný zřejmě ano, protože přístroj po prohledání hřiště už nebyl k nalezení.



„Jenže jak se podařilo zjistit, ještě týž večer už telefon jeden z chlapců, jejich bývalý spolužák, nabízet k prodeji chodcům v místním parku. Podle popisu strážníci také ihned věděli, s kým mají tu čest a že je třeba jednat rychle, má-li se telefon vrátit k původnímu majiteli,“ uvedla vrchní strážník Aneta Hámorská.

To se také podařilo. Autohlídka zastihla podezřelého patnáctiletého mladíka krátce poté, co strážníci oznámení přijali. „Podezřelý se nejprve ke skutku moc neměl, nakonec ale jeho příbuzný telefon donesl strážníkům. To, že v telefonu chybí také SIM karta i paměťová karta vyšlo najevo, až v průběhu prošetřování. I karty se nakonec od příbuzných podezřelého podařilo získat a vrátit tak vše poškozenému. Případ pak byl dořešen uložením pokuty za přestupek proti majetku, neboť si pachatel telefon neoprávněně přisvojil nálezem,“ sdělila Aneta Hámorská.



Jenže případě tím ještě neskončil. Jakmile totiž strážníci jméno podezřelého zadali do počítače v hlídkovém voze, dozvěděli se další zajímavou skutečnost. „V jeho případě šlo navíc osobu celostátně hledanou pro porušení soudního nařízení. Po dořešení krádeže telefonu proto předvedli strážníci mladíka na policejní stanici, kde byl státními policisty zadržen a následně eskortován do zařízení na Chomutovsku, kde bude mladík nyní dlouhodobě pobývat,“ uzavřela velitelka strážníků Aneta Hámorská.