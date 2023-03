Spor o záchranu stromů u Neratova končí. Silnice ustoupí stoleté aleji

Starobylou alej, která vede kolem úzké silnice z Lázní Bohdaneč do Neratova na Pardubicku, čeká obnova. O její podobu se deset let přeli aktivisté a majitel komunikace, kterým je Pardubický kraj. Některé stromy jsou i sto let staré, alej se bude obnovovat na etapy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kraj našel shodu s ochránci přírody. Neratovská alej se bude obnovovat na etapy. | Foto: Pardubický kraj