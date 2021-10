Policie už řešila u parlamentních voleb první incident, a to přímo ve volební místnosti v centru Pardubic na Základní škole bratranců Veverkových. Policisté zasahovali krátce po čtrnácté hodině v místnosti na ZŠ Bratranců Veverkových v Pardubicích, kam je zavolali samotní členové volební komise.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.