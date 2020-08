„Měli jsme štěstí, že podle hygieniků nespadáme mezi sportovní a kulturní akce, ale dívají se na nás režimem zoo,“ říká se smíchem manažer projektu Pavel Stara.

Na stole byla i varianta, že park kvůli koronaviru nebude. Co organizátoři v jarních měsících zažívali?

S takovou možností jsme samozřejmě museli pracovat, ale já osobně jsem ani na chvíli nezapochyboval o tom, že se park uskuteční. Říkal jsem si, že srpen je ještě daleko a pandemie nemůže trvat tak dlouho. Vidím park jako impulz toho, že se vše postupně vrací do normálu. Impulz pro kluby, aby nabraly nové členy, a impulz pro děti, že zase začnou chodit do školy a začnou kroužky. Z tohohle pohledu je důležité, že Sportovní park, ať už honosnější, nebo v základní verzi, bude.

Co znamená honosnější sportovní park?

Původně jsme o parku přemýšleli jako o oslavě olympiády. Vybudovali jsme silný brand Sportovního parku, takže jsme se s Českým olympijským výborem (ČOV) domluvili, že nebudeme oficiální olympijský festival, ale zůstaneme Sportovní park. Přesto jsme chtěli vzdát hold olympionismu a zároveň oslavit pětileté výročí projektu. V lednu už jsme měli připravené grafiky, kde bylo japonsky napsáno Japonsko, Tokio a podobně. ČOV by tu postavil zónu, přijeli by olympionici a medailisté z Tokia.

Olympiáda se o rok posunula, takže tyto plány oprášíte příští rok?

Přesně, k téhle variantě – plné verzi Sportovního parku – se za rok vrátíme. Už to alespoň máme trochu připravené.

Jaké další varianty jste zvažovali?

Druhá verze byla okleštěná. Na jaře jsme dostali informaci, že se nebudou moci konat masové běhy a podobně, takže jsme začali ořezávat doprovodný program a větší akce.

Tato verze nakonec vyhrála. Co bude letos v parku chybět?

Nebude například stage, kulturní záležitosti jsme zrušili, aby se na jednom místě v jeden moment neshromažďovalo mnoho lidí. Měli jsme ale štěstí, že podle hygieniků nespadáme mezi sportovní a kulturní akce, protože trváme devět dní a jsme v otevřeném prostoru. Krajská hygienická stanice se na nás dívá režimem zoo, stanoviště jsou například pavilonem opic, šelem a podobně. (smích) V tom dlouhém časovém horizontu a na velké ploše se lidé rozmělní.

Hygienická opatření se vám ale nevyhnou.

I na tyto změny jsme museli reagovat, jelikož chceme zajistit co největší bezpečnost při všech aktivitách. Na stanovištích budou dezinfekce, kluby budou pravidelně otírat pomůcky, na což už jsou zvyklé ze současného fungování. Budeme častěji uklízet toalety, na nichž budou dezinfekční stojany, a bude tam posílen i personál.

Budete na současnou epidemiologickou situaci ještě nějak reagovat?

Ano, chceme rozmělnit případné fronty u občerstvení a všimli jsme si, že lidé se naučili nakupovat on-line. Jídlo v parku si tak budou moci objednat v aplikaci a obsluha jim ho na sdílených kolech doveze. Pomocí QR kódu si také budou moci objednat piknikový koš přímo na deku.

Na co se sportovci v parku letos mohou těšit?

Držíme to nejzásadnější, takže dáváme možnost místním sportovním klubům se prezentovat, děti opět mohou přes hrací kartu získat diplomy a medaile. Jelikož jsou Pardubice městem koní, bude jeden den věnovaný koním, čeká nás také Gladiátor race, který odstartuje ve vlnách. Počítáme také s autogramiádami a exhibicemi, ale i sportovcům se nyní velmi mění režim, takže nechceme zatím specifikovat jména.

Představí se nové sporty?

Reagujeme na novou vlnu generace, která často jezdí na koloběžkách a kolech, chodí do skateparku nebo dělá parkour, takže stavíme U-rampu a freestyle zónu, kde se budou půjčovat kola. Druhou sobotu to vyvrcholí Mistrovstvím České republiky ve Freestyle BMX. V parku se ale chtějí prezentovat i tradiční sporty, jako je je plochá dráha. Uvědomili si, že mladé generaci nemusí pojem Zlatá přilba nic říkat a že je potřeba jí tento tradiční sport představit.

Už podruhé otevřete přednáškový stan, takže se vloni osvědčil?

Na přednášky jsme měli pozitivní zpětnou vazbu. Letos k němu chceme přistoupit více profesionálně, takže má i svého manažera, který má na starosti, aby o přednášející i návštěvníky bylo lépe postaráno. Přednášky budou zaměřeny na svobodnější smysl života, cestování, sportovní management, výživu a podobně.

Jak přednášky do sportování zapadají?

Sportovní kluby dnes musí s dětmi a rodiči řešit celý komplex volného času. Děti chodí do školy, kde mají třeba problémy, kvůli nimž nepřijdou na trénink. Nebo tam přijdou a potom ale zahodí vlašský salát, měly by vědět, že to není jen o tom, že si odškrtnou trénink, ale také o výživě. Jmenuje se to sice sportovní park, ale návštěvníci, kteří tam přijdou, čelí klasickému společenskému tlaku této zrychlené doby a je třeba, aby věděli, že to není jen o návštěvě sportoviště a sportu samotném, ale i o celkovém způsobu života. V přednáškovém stanu mohou dostat děti i rodiče impulz k tomu, aby neviděli jen sport a to, že si odnesou medaili, ale aby v tom viděli větší smysl, že to dělají pro své zdraví, že jsou efektivnější ve škole a podobně.