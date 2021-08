"Šťastný konec, i když ne naší zásluhou, měla úterní pátrací akce na Chrudimsku. O to, že to dobře dopadlo, se postaral sám 'průšvihář', který její spuštění jak na Pardubicku, tak i na Chrudimsku zavinil," řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

O co šlo? Špatná zpráva byla, že Na Chrudimsko se z pardubického kina nevrátil včas dvanáctiletý chlapec. Ta dobrá zpráva přišla až po půl druhé ráno.

„Hrdina“, který odmítl čekat na náhradní dopravu poté, co jeho partě ujel autobus, se rozhodl dostat domů do Heřmanova Městce z Pardubic po svých. To je nějakých 15 kilometrů. Proč odmítl odvoz autem a dal přednost dlouhé a s ohledem na jeho věk i nebezpečné noční procházce, to musel vysvětlit nejen doma, ale i policistům.

"Odpověď ale hledal těžko. Díky jeho 'nerozumnému' odhodlání jít pěšky a nečekat na nabízený odvoz přivodil babičce několik hodin strachu. Jen těžko můžeme odhadovat, zda doma převládala radost ze shledání, nebo zloba nad nešikovně zvolenou noční cestou a zbytečnými hodinami strachu," dodala Maturová.