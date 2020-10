„Přijal osobní odpovědnost za výsledky krajských voleb a včera jsem na jednání KV KSČM v Ústí nad Orlicí rezignoval s okamžitou platností na funkci předsedy krajského výboru strany,“ sdělil Jan Foldyna exkluzívně Deníku s tím, že odstoupil z vlastního rozhodnutí. „Rozhodl jsem se sám za sebe, tlak byl spíš opačný, abych neodstupoval,“ upřesnil.

Krajský výbor vzal rezignaci na vědomí a řízením krajské organizace pověřil místopředsedu Ivana Bělohlávka. Nového předsedu zvolí krajská konference, která bude pravděpodobně v březnu příštího roku. „Byl to první krok, aby byla nastolena obroda v rámci kraje. Věřím, že po personálních změnách ve vedení strany uspějeme ve volbách do poslanecké sněmovny a to i v Pardubickém kraji.,“ vysvětluje.

Na jednání se probíraly i důvody volebního debaklu strany. Podle Jana Foldyny jde o obrovský neúspěch. „Přijali jsme opatření, aby se zanalyzovaly výsledky a našli příčiny, kde jsme v rámci kraje a okresů mohli udělat pro úspěch víc, i když naše výsledky ovlivnila zejména celostátní politika KSČM. Názorů bylo dost, že jsme měli být aktivnější na sociálních sítích, že jsme jako kandidáti měli být aktivnější při kontaktní volební kampani. Zazněla i kritika distribuce volebních novin, které pošta roznesla do schránek na začátku září, což bylo příliš brzy,“ naznačil dnes už bývalý předseda.

Co bude dál, se uvidí. Zda se bude za půl roku opět ucházet o post předsedy, zatím Jan Foldyna neví. „V současné době o kandidatuře na předsedu krajského výboru neuvažuji, ale nikdy neříkej nikdy. Možností je dost, kádrově máme i mladší členy ve vedení jednotlivých okresů. Schopných kandidátů na předsedu krajského výboru bude dost,“ dodává.

Poslední listopadový víkend čeká KSČM celostátní sněm. Z Pardubického kraje se jej zúčastní 16 delegátů, včetně Jana Foldyny, které vybraly už v dubnu okresní konference.

Do zastupitelstva Pardubického kraje se v letošních volbách nedostala ani dlouhodobě úspěšná kandidátka KSČM Hana Horská, která v minulých i předminulých volbách dostala nejvíc preferenčních hlasů.

Za volebním neúspěchem strany v kraji vidí dvě hlavní příčiny. „Řada našich voličů si neuvědomila, proč podporujeme současnou menšinovou vládu, která tak mohla udělat řadu opatření v souladu s naším programem v jejich prospěch a jaká vláda i s negativními důsledky by zde pro ně vládla, kdybychom tuto vládu nepodpořili,“ říká Hana Horská.

Druhou zásadní okolností, která podle někdejší krajské zastupitelky zasáhla do průběhu voleb, byl vliv koronavirové krize. „Současná pandemie oprávněně vytvořila u mnoha našich starších voličů obavy o zdraví, a tak se voleb neúčastnili,“ míní Hana Horská.

Věří, že v nadcházejících parlamentních volbách KSČM získá ztracenou důvěru voličů zpět. „Děkuji všem voličům a jsem přesvědčena, že situace i výsledky v příštích parlamentních a komunálních volbách budou zcela jiné. Osobně jsem získala nejvíc preferenčních hlasů, velmi si toho vážím a považuji to za docenění své práce,“ dodává Hana Horská, kterou zakroužkovala necelá pětistovka voličů (7,37 %).

O 60 hlasů přeskočila i lídra kandidátky. Udržela si tak oblibu, kterou jí dali voliči KSČM najevo jak před čtyřmi roky (819 hlasů, 6,55 %), tak výrazně i v roce 2012 (2118 hlasů, 7, 22 %). Komunisté přišli v letošních krajských volbách o pět mandátů. Hlasovací lístek s kandidátkou KSČM vhodilo do urny jen něco málo přes čtyři procenta voličů.

Největší volební zisk (18,86 %) se komunistům podařil v roce 2012, kdy měli 11 zastupitelů, V prvních a druhých krajských volbách (2000, 2004) dosáhli shodně devíti mandátů (17,46 a 17,34 %). A šest zastupitelů usedlo do krajských lavic v roce 2008 (13,0 %).