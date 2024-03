Největší divadelní svátek známý jako Noc divadel se 23. března slavil po celém Česku už po dvánácté. Zapojilo se do něj téměř 60 divadel. V tom pardubickém se divákům otevřely dveře nejen k divadelnímu vystoupení, ale i k prohlídkám, workshopům, besedám či divadelním kvízům. Tentokrát na téma „Proměna“, jež připomíná výročí Franze Kafky.

Divadla se rozhodla odhalit divákovi svou tvorbu netradičním a tvořivým způsobem. To v Pardubicích nabídlo lidem možnost nahlédnout do divadelního zázemí, nechat se vtáhnout do opravdové umělecké tvorby a vychutnat si tamní atmosféru společně se zaměstnanci divadla.

„Pokud se diváci rádi dívají hercům takzvaně „pod pokličku“ a chtějí vědět něco víc o divadle, to znamená o prostředí, které je trochu tajemné, opředené takovým zvláštním fluidem, tak dnes mají možnost vidět všechny prostory, kde herci zkouší, kde se líčí, kde se oblékají a jak pracují s rekvizitami, kde se učí texty. Budeme zkoušet s lidmi, kteří budou dost odvážný si právě zkusit něco na jevišti, vlastně se stanou na chvíli herci,“ prozradila Deníku dramaturgyně Pardubického divadla Jana Uherová.

Dramaturgyně Jana Uherová a Anna Zindulková Hlaváčková provedly návštěvníky samotným zázemím divadla, kde nechybělo jeviště, maskérna, kostymérna, technické zázemí a mnohé další. Návštěvníci se mohli seznámit nejen s divadelním zázemím, ale i s historií pardubické kulturní scény. Společně s dramaturgyní se lidem dostalo odborného výkladu a možnosti nahlédnout do prostor maskérny, kde získali povědomí o tvorbě a významu divadelních masek, paruk a jiného. Na své si přišli lidé i v kostymérně, kde na ně čekaly nejen kostýmy známých postav, ale mnozí se zapojili i do zábavného kvízu, při kterém se snažili správně odpovědět na otázky, jež směřovaly právě k divadelnímu umění v Pardubicích.

Návštěvníci vstoupili také do prostor pod jevištěm, seznámili se s jeho provozem a nahlédli do místní zkušebny, kde se běžně provozuje nácvik divadelních her, zkoušení scénářů a mnohého dalšího. Ti, co netrpěli závratí se společně vydali do nejvyšších pater, odkud z ptačí perspektivy zhlédli celou divadelní scénu. Všem se tak dostalo možnosti vstoupit do míst, kam se běžně nedostanou.

„Jsem tu poprvé a jsem opravdu nadšená. To, že uvidím jeviště jsem očekávala, ale, že si na něho stoupnu, a ještě se povozím dokola společně s mou dcerou, to je paráda. Dcera si dokonce zahrála s ostatními i nějakou hru, takže super. Jsem také ráda, že jsem mohla nakouknout na místo, kde se herci líčí, odpočívají, nacvičují, nebo jaké mají kostýmy, no to je opravdu něco,“ svěřila se paní Marta Novotná z Pardubic.

Celá akce je v součástí evropského projektu European Theatre Nights a od roku 2024 se přesunula na nový jarní termín, jež celosvětově připadá na 27. březen k oslavám Světového dne divadla.

Oslavy světových svátků mají umožnit vnímání důležitosti divadla, vedou k zamyšlení se nad samotnou rolí divadel, nebo nad jejich významem, ať už pro jednotlivce či celé společenství.

Každoročně je vybrán i autor jednotlivých poselství a pro letošní rok jsou to norský spisovatel Jon Fosse se svým poselstvím ke Světovému dni divadla, poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež od prezidentky ASSITEJ International a bosensko-peruánské loutkářky Inés Pasic poselství ke Světovému dni loutkářství.