Návštěvníky čekají pokusy v chemických laboratořích, proniknou do tajemství lidského těla pod rentgenem, odhalí ztracené světy i nekonečný vesmír. Mezi pardubickou univerzitou a hvězdárnou bude v pátek pendlovat autobus. Vstupné na Noc vědců je zdarma.

Noc vědců v Pardubicích. | Foto: archiv Univerzity Pardubice

Univerzita Pardubice zve na Noc vědců, jejímž tématem je tajemství. Pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny další nadšence, kteří chtějí tajemství odhalovat, a také prozkoumat taje vědy a techniky, se univerzita otevře v pátek 6. října od 16 do 22 hodin. Akce se koná na Fakultě chemicko-technologické v kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Návštěvníky čekají pokusy v chemických laboratořích, proniknou do tajemství lidského těla pod rentgenem nebo do tajemství ztracených světů. Rozluští kvízy a tajné šifry a mohou se zapojit do stavby největšího modelu mostu. Poznají také moderní technologie, které jim odhalí další tajemství, ať už se ukrývají ve zkumavce, v elektromobilitě nebo v umění.

Vstup na akci je zdarma. Návštěvníci mohou k dopravě využít okružní autobusovou linku, která bude projíždět od hlavního nádraží přes centrum až do kampusu Univerzity Pardubice a zájemce zaveze z univerzity také na pardubickou hvězdárnu.

Noc vědců vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005. Akce má bořit mýty o vědě i vědcích a ukázat, že věda může být také velmi zábavná, a vědci jsou lidé, kteří ji dokáží poutavě představit dětem i dospělým.