Většina lidí zůstává doma a na první pohled se může zdát, že svět se zastavil. O tom, že to tak není, by mohli vyprávět strážníci a policisté, kteří pravidelně vycházejí do ulic, kde řeší stejné případy a nešvary jako za dob, kdy nás ještě nesvírala karanténa.

„Běžná činnost se samozřejmě neomezila, co jsme dělali předtím, děláme stále. Musíme řešit veškerá oznámení na linku 156, ať je to krádež, nějaká pomoc nebo problém s parkováním, to nám nikdo neodpáře. Samozřejmě děláme také běžnou hlídkovou činnost,“ popsal velitel Městské policie Svitavy Rostislav Bednář.

Zavřené hospody

Jeho slova potvrdil i mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora, podle něhož strážníci v posledních dnech vyjížděli k obvyklým případům. Řešili nalezenou injekční stříkačku, nezajištěné auto, nefunkční semafor, problematické bezdomovce, zmatenou ženu, která šla silnicí, nebo opilého muže, jenž se dobýval na svou partnerku. „S příchodem tepla a světla se nám ve svodkách začínají opakovat opilí lidé,“ konstatoval Sejkora.

Strážníci se ale shodli na tom, že od doby, kdy jsou zavřené hospody, je v noci neobvyklý klid.

Nikdo neruší noční klid, nikdo se nerve. Hned první víkend pardubičtí strážníci na sociálních sítích oznámili, že tak klidnou sobotní noc dlouho nepamatují, a to stále trvá. „Nese to s sebou ale jiné riziko. Klid může nahrávat lidem, kteří by se mohli pokusit třeba o loupež. Objíždíme proto náměstí, nákupní centra, obchody a parkoviště, abychom lidi, které by lákalo se někam vloupat, něco rozbít nebo k něčemu přijít, ať ve vozidle, nebo v obchodě, odradili,“ vysvětlil Bednář.

Dále se řeší i přestupky v dopravě. Pardubičtí strážníci se sice parkováním nyní tolik nezabývají, ale auto, které drzý řidič zaparkoval přímo před výjezdovou stanici hasičů, nemohli nechat bez povšimnutí. „To, že je nouzový stav, neznamená, že policisté vůbec nekontrolují řidiče. Několik jich bylo přistiženo za volantem pod vlivem alkoholu nebo toxických látek,“ přidala policejní mluvčí Markéta Janovská.

Museli přitvrdit

Služba strážců zákona ale dostává jiný rozměr právě kvůli epidemii koronaviru. Co chvíli někdo zavolá, že vidí osobu bez roušky, takové prohřešky se snaží policie řešit dohodou. Někdy to ale nestačí. „Policisté se zpočátku snažili vystupovat lidsky, nicméně jsme museli přitvrdit a opakované nedodržování oznamujeme správním orgánům,“ informovala Janovská s tím, že v kraji již provedli přes osm tisíc kontrol dodržování nařízení vlády, třicet z nich dál prověřují.

Jeden případ řeší jako trestný čin nebezpečného vyhrožování, jelikož muž schválně kašlal policistům do obličeje s tím, že je nakažen koronavirem. Podobnou situaci zažili i pardubičtí strážníci, kteří vyjeli za mladíkem odmítajícím zaplatit jízdu taxíkem. „Mladý muž začal kolegovi zblízka kašlat do obličeje a doprovodil to prohlášením, že má koronavirus,“ popsal Sejkora.

Policie kontroluje také, zda jsou zavřené podniky. I na to často chodí oznámení, většinou se ale ukáže, že uvnitř se nacházejí jen zaměstnanci.

Policisté byli usměrňovat i veřejné zasedání zastupitelstva v malé obci na Chrudimsku. „Policisté na místě sdělili přítomným, že jednání může pokračovat, ale bez přítomnosti veřejnosti, což se hrubě nelíbilo starostovi,“ přiblížila Janovská.