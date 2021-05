Jeden strážník a strážnice nasedají do služebního vozu s popisem Městská policie Pardubice. Čeká je noční směna. Projíždějí klidným městem a čekají na oznámení, při tom kontrolují místa, kde se často odehrávají nepěkné věci. Zaujme je opuštěný batoh a plné lahve ležící u zdi uprostřed dubinského sídliště. Jen vystoupí z auta, už tuší, o co jde. Hned za rohem nacházejí partičku náctiletých, jak z vesela popíjí.

„Pil někdo z vás alkohol? Není vám 18,“ ptá se jich strážnice poté, co zkontroluje jejich doklady. Všichni kroutí hlavou. Jen jeden z nich kápne božskou a přizná se, nejspíš ví, že dechová zkouška je stejně nemine. Dvě dívky a chlapec nadýchají nízké číslo, avšak překvapením je poslední nezletilá, která si foukne 1,5 promile. Zatímco stojí docela obstojně, mluvení už příliš nezvládá a šlape si na jazyk. Přesto se odhodlá k výmluvám.

„Pila jsem naposled asi před hodinou. Jsem malá, tak to možná na mě má větší účinek,“ snaží se poskládat větu a přesvědčuje strážníky, že si jen dvakrát lokla piva. To už ale na místo míří rodiče, kteří si šestnáctileté a sedmnáctileté výrostky musí převzít. Žádné výchovné přednášky se však nekonají. „To jste je nemohli poslat normálně domů? Vy jste nechodili v 17 na pivo?“ kárá místo toho jeden z otců strážníky.

S problémem odchází také pátý člen skupinky, tomu jedinému totiž bylo 18. Zatímco ostatní ani neznají jeho příjmení, alkohol od něho přijali s otevřenou náručí. To už ale policistům zachrastí vysílačka.

„Zvýšený pohyb a otevřené zahrádky na Pernštýnském náměstí,“ zní oznámení. Když už jsou všechny děti v bezpečí domova, vyjíždí hlídka do centra města. „Kdo tam může být, když leje,“ dumají strážníci cestou, při níž nepotkají téměř ani živáčka. To ale neplatí pro náměstí, všichni jako by se stáhli do centra.

Pernštýňák je zaplněný stovkami lidí, kteří si nechtějí nechat ujít první víkend s otevřenými zahrádkami. Hodinu před půlnocí se tak centrem města nese hukot a opilecké výkřiky. Skupinky pijanů se rozprostírají po téměř celém náměstí, déšť je od bujarého veselí neodrazuje. Avšak problém je v zahrádkách, ty už mají být podle nařízení vlády hodinu zavřené. Strážníci tak vyzývají sedící hosty, aby opustili venkovní prostory podniků.

„Takže když si seberu pivo a stoupnu si za ten plůtek zahrádky, tak je to v pohodě?“ ptá se provokativně mladý muž a odebírá se na chodník zaplněný poházenými plastovými kelímky. Všichni najednou neustále ucucávají, aby si ospravedlnili, proč nemají respirátor.

Další oznámení se týká také alkoholu – na ulici S. K. Neumanna se má pohybovat opilý muž v silnici. Strážníci sedají do auta a míří tam. I když kontrolují všechny okolní ulice, opilce tam už nenachází.

„Nikoho jsme nenašli, prověřeno, nepotvrzeno,“ oznamuje do vysílačky strážník z místa spolujezdce, zatímco řidička míří zpět do centra. Nastává „volná zábava“, tedy běžná hlídková činnost. Strážníci nakukují například do prolézačky ve tvaru lodi v Bubeníkových sadech. Tam si totiž občas ustelou nevítaní hosté. „Jack Sparrow není doma,“ hlásí strážník.

Poté je zaujmou dokořán otevřené dveře do jednoho z bytových domů na Dukle. Ve sklepě se svítí. Hlídka v uniformách tam překvapí ženu s kolem, která však dokazuje, že v domě bydlí, a přiznává, že ji strážníci vyděsili. „Poslední dobou tu máme hodně oznámení na krádeže kol. Pohyb ve sklepě o půl jedné v noci nás proto zaujal,“ omlouvají se strážníci.

A přichází další rozkaz z operačního. Rušení nočního klidu. Tentokrát však ne v centru města, ale na Haldě.

Partička nezletilých popíjela na Dubině. Jedna z dívek nadýchala 1,5 promile alkoholu.Zdroj: Deník/Lada SoučkováKdyž přijede vůz do Husovy ulice, strážníci jen otevřou okýnko a už slyší, že v jednom z bytů ve čtvrtém patře je pořádná party. Osazenstvo bytu se oddává decibelům a alkoholu natolik, že ani nezaznamená, že někdo klepe. Strážníci musí do dveří pořádně zabušit, aby hudba ztichla.

„Co je, co se stalo, prosimvás,“ vypotácí se z bytu muž ve středních letech, za ním vychází několik dalších lidí. „Je 00:41 a vyhráváte tu jako na diskotéce, lidi okolo nemůžou spát,“ vysvětluje strážnice důvod, proč přijeli, a shání se po majiteli bytu. Jelikož je s pařmeny těžká domluva, řeší policie situaci nikoli domluvou, ale pokutou, což jednoho z nich velmi rozčílí. „Ukažte mi na to paragrafy!“ vyřvává na celý dům a snaží se partou kamarádu prorvat až ke strážníkům, přitom z něj lítají poznámky o rasismu a nadávky. Ostatní ho krotí, po dlouhé hádce ho strčí zpátky do bytu a zavřou dveře.

Po vypsání pokutového bloku a slibu od účastníků, že už bude klid, shází strážník i jeho kolegyně opět po schodech dolů. „Noční klid je obnoven, jedeme z místa pryč,“ hlásí v autě do vysílačky a míří na služebnu. Po čtyřech hodinách je čeká zasloužená pauza.