Nouzový stav se projeví také v omezení provozu Krajského úřadu Pardubického kraje a některých jeho příspěvkových organizací.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Úřední hodiny jsou nyní v pondělí a ve středu od 8 do 10 hodin a od 14 do 17 hodin,“ uvedl ředitel úřadu Jaroslav Folprecht. Ten zároveň doporučil, aby co nejvíce záležitostí bylo řešeno na dálku. Nařízení se dotknou i kulturních institucí kraje. „Od pondělí musíme bohužel na čas uzavřít naše muzea a galerii. Uzavíráme také knihovní areál U Vokolků na Příhrádku,“ sdělil dosavadní náměstek hejtmana Roman Línek.