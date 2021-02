V Dolních Ředicích roste vedle základní školy nová tělocvična, která bude sloužit jak školním dětem, tak Sokolu a veřejnosti.

Vedle základní školy roste nová tělocvična, hotová bude již v listopadu. | Foto: Deník / Lada Součková

„Je to dlouhodobý sen všech místních sportovců, abychom necvičili v malé třídě, ale abychom měli pořádnou tělocvičnu,“ řekl starosta Ředic Michal Kurka s tím, že stavba by měla skončit v listopadu. Nyní má už tělocvična okna, brzy se zahalí do omítek a práce budou pokračovat především uvnitř budovy. Cena nového sportoviště se vyšplhala na 35,5 milionu korun, avšak 20 milionů obec zaplatí z dotace, zbytek pak z úvěru, který bude splácet 10 let z rozpočtu obce. Další výdaje obce budou na vybavení šaten a nářadí v tělocvičně.