Nováčci ve sněmovně za sebou mají ustavující schůzi

Pardubice/Praha - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v pondělí přivítala nově zvolené poslance a mezi nimi i úplné nováčky. Za Pardubický kraj to byl například Marek Výborný (KDU-ČSL) a Jaroslav Kytýr (ANO).

Marek VýbornýFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny začala státní hymnou, kterou si poslechlo 199 poslanců. Poslanec Jiří Dolejš za KSČM nedorazil, protože se účastní sjezdu brazilských komunistů. Následovalo skládání poslaneckého slibu. Ten nejdříve složil dosluhující předseda dolní komory Jan Hamáček. Hamáček bude sněmovnu řídit i nadále do té doby, než bude zvolen nový předseda.



Poslanecký slib přečetl Vojtěch Filip (KSČM) a poté už přicházeli poslanci jednotlivě k řečnickému pultu a do mikrofonu pronesli „slibuji“. Tím ale slavnostní část končí a hned od tohoto momentu byla atmosféra ve sněmovně na ostří nože.



Na řadě bylo projednávání o počtu členů mandátového a imunitního výboru. Strana ČSSD navrhovala patnáctičlenný výbor, do kterého by se tím pádem nedostaly všechny politické subjekty zastoupené v poslanecké sněmovně. Tato skutečnost by byla podle opozice nedemokratická a popřela by Jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na toto téma jsou rozepře i mezi nově zvolenými pardubickými poslanci.



„Hnutí ANO naprosto rezignovalo na předjednání tohoto pro mě formálního bodu. Šokovalo mě, že tato „banální“ věc trvala jeden a půl hodiny, protože to už mělo být politicky vyřešené,“ komentoval situaci Marek Výborný (KDU-ČSL). Jiného názoru je nováček za ANO Jaroslav Kytýr. „Já nejsem členem vyjednávacího týmu, ale můžu říct, že naše hnutí intenzivně jedná se všemi. I když ostatní strany tvrdí, že s nimi vyjednávat nechce. Pravda bude asi někde uprostřed, ale naše vůle vyjednávání z mého pohledu jako pozorovatele je obrovská,“ uvedl Jaroslav Kytýr.



Mandátový a imunitní výbor řeší například zbavení poslanců poslanecké imunity na žádost Policie ČR. Poslanecká sněmovna se nakonec dohodla, že tento výbor bude mít devatenáct členů a budou v něm tedy zastoupeny všechny zvolené politické strany a hnutí, které uspěly v podzimních volbách. Hnutí ANO bude mít v tomto výboru o jednoho člena více. Policie ČR už v úterý odeslala žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka. „Já osobně jsem neměl možnost vidět spisovou část minulé žádosti, proto počkám na doporučení mandátového a imunitního výboru, podle kterého se rozhodnu,“ řekl Kytýr. Lidovec Výborný je v tomto ohledu rezolutnější: „Budu pro vydání. Předpokládám, že se podoba žádostí nezmění.“



Ve středu dopoledne se koná další schůze, na které by se měl zvolit předseda sněmovny a odsouhlasit zasedací pořádek sněmovny. Jediným kandidátem na tento post zůstal Radek Vondráček z hnutí ANO. O funkci se chtěl ucházet i předseda ODS Petr Fiala, ale po zjištění, že Vondráčka podpoří kromě ANO i SPD, komunisté a Piráti, svoji kandidaturu vzdal. „Já poslance Vondráčka nepodpořím, rozhodně to ale není z osobního hlediska,“ uvedl Výborný.



Demokratický blok, který vznikl po dohodě stran ODS, KDU-ČSL, TOP09 a STAN, nepodpoří jediného kandidujícího. Do konce týdne by se měli zvolit i místopředsedové sněmovny, ale i zde je mezi poslanci rozepře, kolik by jich mělo být a kdo by tyto funkce měl vykonávat. Vít Kubant