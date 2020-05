Profesionální hasiči v Pardubickém kraji se učí pracovat s novým vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením, které umí proříznout betonovou skruž, silnostěnný plech nebo dřevěnou desku.

Výcvik s cobrou | Foto: HZS PK

K výcviku je zapotřebí kombinovaný hasicí automobil Mercedes Benz, který je vybaven vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením značky Cobra. "V nádrži vozu je 1000 litrů vody i zásoba abraziva, to jsou malé částečky, které mají ostré hrany, a které jsou v tomto případě přiměšovány ze zásobníku do tlakové vody a velkou rychlostí jsou vrhány proti pevné překážce, kterou narušují až jí zcela prostoupí," popsala mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Zařízení slouží k proniknutí skrz pevnou překážku do uzavřeného prostoru za pomoci vysokotlaké vody s příměsí abraziva. "Jakmile je pevná překážka překonána nastává chvíle, kdy hasiči pomocí vysokotlakého proudu vody uhasí uzavřené prostory, a to bez nutnosti vstupu zasahujících hasičů," dodala Horáková.