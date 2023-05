Nabídku služeb a moderního vybavení přímo v Pardubicích využívají i mladí inovátoři. „Náš projekt se jmenuje Aqua reaktor, ve kterém se zabýváme vývojem nové technologie na co nejefektivnější využití biologického odpadu. Nyní budeme zakládat společnost, takže inkubátor nám pomáhá s právními službami nebo notářem. Máme tu i skvělého mentora, který se nám věnuje,“ popsal svou zkušenost osmnáctiletý student Filip Dvořáček, který dodal, že bez podobné pomoci by svůj projekt nedokázali realizovat.

Cílem P-Pinku je zkvalitnit a rozšířit podnikatelské aktivity a zvýšit tak i počet pracovních míst v Pardubickém kraji. Inkubátor chce naplno využít potenciálu města, které leží na železničním uzlu a má univerzitu.

„V prvních třech letech skončí sedm z deseti začínajících podnikatelů. Část z nich by skončit nemusela, kdyby si mohli přijít pro radu, jak ten byznys udržet, když jim docházejí peníze nebo potřebují dostat peníze na rozvoj,“ přiblížil ředitel P-Pinku Jiří Janků.

Pardubická MHD chystá od listopadu změny v jízdních řádech. Stále chybí řidiči

Podnikatelské zázemí nabízí nejen prostory, prototypové dílny, fotografické a podcastové studio, ale i zkušené lektory nebo další služby. „Začínající projekty často nemají na to, aby si platily profesionální marketing. Většinou to ti lidé dělají sami a je to hodně o nich. Takže teď si budou moci natočit video nebo podcast,“ přiblížil Janků.

P-Pink tím chce v Pardubicích udržet podnikatele, kteří jinak míří do Prahy nebo Brna. „Lidé nemají problém si pro podobné služby někam dojet. Pak se stává, že především mladí lidé, kteří tady třeba studují, tu nezůstávají. A přesunou se tam, kde jim umí poradit,“ dodal Janků s tím, že nové sídlo umožní to, že nové projekty budou sídlit v kraji.

Prostornější budova

Rozsáhlá oprava chátrajícího objektu stála město nakonec 23 milionů korun. „Podnikatelskému inkubátoru v Pardubicích dlouhodobě velmi fandím. Bezesporu je klíčovým hráčem v podpoře rozvoje start-upů a inovací v regionu. Věřím, že nová, prostornější budova umožní inkubátoru poskytnout ještě lepší a efektivnější služby pro zájemce o podnikání,“ uvedl primátor města Pardubic Jan Nadrchal.

Cihelna, dílny, školy. Pardubice mají vyrovnaný rozpočet, investují 900 milionů

Stávající prostory v Domě techniky už neodpovídaly aktivitám společnosti. „Jsem rád, že jsme pro P-Pink nalezli vhodnou budovu v centru města a že jsme ji zvládli kompletně zrenovovat v poměrně krátkém čase za celkem 43 milionů korun. Město se podílelo částkou 23 milionů, dotace z Integrované územní investice (ITI) činila 18 milionů a Pardubický kraj přispěl 2 miliony korun,“ doplnil Nadrchal. Budovu má podnikatelský inkubátor od města pronajatou na pět let.

Nové prostory si do Pardubic přijela ve čtvrtek prohlédnout i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Pardubický podnikatelský inkubátor



P-Pink je dceřinou společností Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Inkubátor začal fungovat v březnu 2018. Provoz organizace podporuje město i hejtmanství.