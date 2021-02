Nemusel přečíst žlutou knihu o Tibetu, ani shlédnout svého předchůdce Rudolfa Hrušínského alias Karla Kopfrkingla v kultovním snímku Juraje Herze Spalovač mrtvol. I tak však již devětatřicetiletý Filip Kmoch pět let stoupá po symbolických čtyřiadvaceti schodech (každý stupeň odkazuje na hodinu dne) do útrob ikonického pardubického krematoria. Teprve zde se z bývalého příslušníka Armády ČR stává „mistrem“ žehu.

Pardubické krematorium | Foto: Luboš Jeníček

„Dřív jsem působil v armádě, ale nastala taková složitá životní situace, že jsem ji opustil. A hledal jsem zaměstnání, kde si dám zase osobní život do kupy a trošku si vyčistím hlavu,“ nastínil pohnutky, které jej zavedli až ke kremačním pecím Filip Kmoch. Ten si dodnes vybavuje i svůj první den v nezvyklé profesi. „To se nedá zapomenout. Byla to má první zkušenost s mrtvými těly. Ale čekal jsem to horší, hlavně zápach a nepořádek. Ale nic takového se nekonalo. Všude bylo čisto a nebyl žádný problém a zvykl jsem si. Jen na ten pocit, že se každý den setkám se smrtí, se prostě zvyknout nedá,“ dodal muž, kterému v současné době projde pod rukama až 40 nebožtíků denně. „Je to teď opravdu nápor. A oproti jiným časům máme dvojnásobek práce. Ale beru to svým způsobem i jako poslání,“ popisuje poslední dny a týdny muž, jehož profese je pro mnohé kamarády a známe doteď záhadou: „Někteří to opravdu nechápou a jsou stále překvapeni. Ale například moje partnerka, se kterou jsem se potkal již v době, kdy jsem v krematoriu pracoval, to bere naprosto v klidu.“