Povodňový stav na Chrudimsku zatím nenaplnil nejhorší předpovědi, jak nám potvrdil starosta Chrudimi František Pilný.

Povodňový online z Chrudimska sledujte ZDE

„Zatím se nenaplnily černé scénáře, kdy se průtoky budou v noci velmi zvyšovat, tedy hlavně co se týká Chrudimky a Novohradky. Čili v tuto chvíli nám ještě nepřetékají povodňové hráze ve Dvakačovicích, ve Vejvanovicích, jak se původně od 6 hodin ráno čekalo. Ten stav na Novohradce zejména v Luži je stabilní, řeka malinko stoupá a uvidíme co nám udělají tyto deště, kterými se zřejmě posune ta kulminace, kdy nastane později, protože v noci nepršelo,“ řekl Pilný.

Horší situace je ovšem na přehradě v Hamrech, kde se začala voda přelévat přes hráz.

„Bohužel špatný stav začne být na horním trochu Chrudimky před Sečí, protože vodní nádrž Hamry od rána od 6 hodin přepadá přes bezpečnostní přeliv. To znamená, že Hamerská přehrada v tuto chvíli není jakkoliv regulovatelná a zhruba 6 hodin trvá, než to doteče do Seče,“ dodal Pilný.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Predikce vývoje Chrudimky v Nemošicích