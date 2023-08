/FOTO/ Nebezpečná křižovatka na příjezdu do Lázní Bohdanče se změnila na kruhový objezd. Práce na stavbě skončily s téměř měsíčním předstihem. Město a kraj si od kruháku slibují zklidnění dopravy.

V Lázních Bohdanči otevřeli nový kruhový objezd. | Video: Michal Žampach

V pondělí byl zprovozněn kruhový objezd v Lázních Bohdanči, a to na příjezdu do města ve směru od Rohovládovy Bělé a Neratova. Nová okružní křižovatka má za úkol zklidnit dopravu. V minulosti se v tomto místě řada dopravních nehod, a proto se vedení Pardubického kraje spolu s radnicí rozhodlo pro vybudování kruhového objezdu, který by měl zklidnit dopravu.

Práce skončily s téměř měsíčním předstihem, nicméně je provoz spuštěn prozatím v režimu „projíždíte stavbou“. „Je to dobře. Jen se trochu obávám, že se tu budou tvořit velké kolony, protože tu jezdí hodně aut,“ řekl pan Petr z Rohovládovy Bělé.

„Nyní nás čekají dokončovací práce, ale nic nebrání tomu, aby se křižovatkou dalo jezdit. Samozřejmě za zvýšené opatrnosti. Značky budou řidiče upozorňovat na to, že projíždí stavbou, ale chtěli jsme provoz na komunikaci umožnit co nejdříve. Celkové náklady jsou v tuto chvíli 7,7 milionu korun bez DPH,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Podrobněji také popsal důvod, proč křižovatka vznikla. „V místě se kříží silnice II/211 a III/361. Silnice druhé třídy pokračuje směrem na Rohovládovu Bělou a slouží částečně i jako přivaděč na dálnici. Komunikace třetí třídy potom vede do neratovské dubové aleje, která je oblíbenou spojkou zejména pro cyklisty a výletníky. Na vybudování okružní křižovatky jsme se domluvili s vedením města Lázně Bohdaneč i dopravním inspektorátem. Vím, že pro část obyvatel je budování kruhových objezdů jako rudý hadr pro býka, ale v tomto místě dává nám i dopravním odborníkům smysl. Okružní křižovatka vznikla jako snaha o zvýšení bezpečnosti a snížení nehodovosti,“ vysvětlil Michal Kortyš.

Ve městě také kvůli bezpečnosti téměř dva roky platí zákaz vjezdu kamionů. Kraji se v září 2021 podařilo zařadit úsek od výjezdu z dálnice D11 po křižovatku se silnicí v Rybitví do své správy, což umožnilo omezit průjezd kamionů. „To byla jediná možnost, jak Lázním Bohdanči a obcím na trase pomoci od husté tranzitní dopravy,“ uvedl náměstek Kortyš na webu Pardubického kraje.