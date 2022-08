První školní den je událost nejen pro dítě, ale i pro celou rodinu. Seznam pomůcek dostávají rodiče většinou od školy ještě před letními prázdninami. Ani papírnictvím se však letos nevyhnula vlna zdražování. Pocítí to především rodiče, kteří své dítě posílají do školy poprvé.

„Seznam s potřebami obsahoval hlavně věci pro výtvarnou výchovu, tužky a sešity. To nás vyšlo asi na tisíc korun. Za přezůvky, tenisky a cvičební úbor jsme zaplatili další tisíc korun. Pak musí mít dítě ještě aktovku a další věci,“ řekla Klára Vokurková.

Zdražení potvrzují i obchodníci. „Je to nevyhnutelné. A není to proto, že zdražují všichni, zkrátka vstupní suroviny, energie, doprava a všechno v dodavatelském řetězci narostlo natolik, že není možné tento nárůst pokrýt z marží,“ řekl mluvčí společnosti Koh-i-noor Jan Kubát. Dlouhodobě roste i cena papíru, což se promítne na školních sešitech.

Největší nápor zákazníků obchody očekávají ve druhé polovině srpna a začátkem září. „Vrchol sezony probíhá tak, že nejprve se prodávají školní potřeby typu aktovek a batohů, penálů, pouzder, kufříků nebo desek na sešity. Pak se tento segment změní v kusově náročný prodej školních sešitů, obalů a dalších,“ popsal mluvčí sítě papírnictví McPen Jiří Kajzner.

Rodičům letos s vybavením školáků může pomoci i mimořádný příspěvek pět tisíc korun, který schválila vláda. Těm, kteří pobírají přídavky na děti, přijde částka z ministerstva práce a sociálních věcí automaticky, ostatní si o něj musí požádat. Stačí k tomu vyplnit formulář přístupný na stránkách ministerstva od půlky srpna nebo zajít na vybraný Czech Point.

Včas by rodiče měli koupit zejména školní aktovku nebo batoh. Naopak s nákupem některých školních potřeb je vhodnější vyčkat do první třídní schůzky. „Podle mého názoru se menší děti snaží býti svou školní výbavou více dospělejší a málokterého školáka prvního stupně dnes uspokojí kreslené motivy pohádkových hrdinů,“ dodal Kajzner s tím, že školní batoh nelze koupit za zlomek minuty a rodiče by tak na nákup měli vyrazit včas.

Gumovací pera budí rozpaky

Samozřejmostí v penálu prvňáčka jsou tužky a pero. Hitem posledních let jsou gumovací pera.

„Kontroverzní stálicí jsou takzvaná přepisovatelná nebo gumovatelná pera, na jejichž používání ve škole jsou dva opačné pohledy. Jeden toto schvaluje, druhý říká, že se dítě nikdy nenaučí pracovat s chybou,“ připomněl Kajzner.

Přepisovací pera papírnictví nabízejí zhruba od dvaceti korun, jejich cena se ale může vyšplhat až téměř ke sto korunám. Tento trend potvrzuje i Papírnictví Pavlík. „Hitem sezony je velký výběr gumovacích per,“ informovala chrudimská pobočka tohoto obchodu.

Někteří prodejci nabízejí rovnou celý set pro prvňáčky. Takovou sadu mohou rodiče pořídit od 260 korun až do tisíců korun. Nejdražší položky jsou na výtvarnou výchovu a tělocvik. Školy doporučují pořídit dětem i pytel na sportovní oblečení a přezůvky. Částka za první školní výbavu se tak může vyšplhat i na zhruba sedm tisíc korun.