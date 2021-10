Nový návrh na vybudování útulku pro opuštěná zvířata v lesoparku na Dukle, který počítá s celkovými investičními náklady přes 67 milionů korun, byl dnes schválen na zasedání Rady města Pardubic. Návrh předložili primátor města Pardubice Martin Charvát a náměstek primátora Jan Nadrchal, oba ANO.

„Lokalita v lesoparku na Dukle je podle mého názoru vyhovující pro zvířata i pro policii, která zajišťuje odchyt zvířat,“ vyjádřil se Nadrchal a upozornil, že místní obyvatelé nemusí mít strach, protože i současný útulek stojí v blízkosti bytových domů, školy nebo silnice.

Nyní sídlí útulek v areálu veterinární kliniky ve Štrossově ulici, kde již probíhají stavební přípravy nového domova důchodců. Podle slov Martiny Loučkové, která zde pracuje jako dobrovolnice a je zplnomocněná k zajišťování chodu útulku, je situace kritická.

Psali jsme již:

„Jsme zde obklopeni staveništěm, což komplikuje provoz. Máme jen vnitřní malé kotce. Psi na vycházku chodí jen na dvě hodiny denně, což je pro ně i pro nás šílené. Zbytek dne vlastně koukají přes mříže,“ přiblížila situaci.

Varianta vybudovat útulek pro opuštěné psy v lesoparku u sídliště Dukla je již třetí v pořadí. Dříve se řešily také lokality Hůrka nebo Staré Čivice. Od záměru vybudovat útulek v Čivicích město upustilo kvůli námitkám majitele nedaleké dančí obory.

Psí útulek bude podle jejích slov šťastný za jakoukoliv lokalitu, za nejvhodnější považuje lokalitu Hůrka v městském obvodu Pardubice III. Vyjádřila se, že lidé by se určitě neměli obávat hluku, který se ve spojení s útulkem hodně diskutuje a uvedla, že nyní mají v útulku pouze 3 psy.

„Ještě před třemi lety jich bylo třeba i 200, nyní se psi hlavně díky čipování vrací téměř ihned majiteli,” řekla Loučková.

Varianta vybudovat útulek pro opuštěné psy v lesoparku u sídliště Dukla je již třetí v pořadí. Dříve se řešily také lokality Hůrka nebo Staré Čivice. Od záměru vybudovat útulek v Čivicích město upustilo kvůli námitkám majitele nedaleké dančí obory.

Volbu lokality kritizuje Lukáš Havlena (Piráti), který bydlí na Dukle a působí jako člen strategické komise MO V v Pardubicích. Upozorňuje na demolici stávajícího objektu Bobr, se kterým nový záměr počítá.

Vizualizace nového psího útulku v lokalitě lesoparku na Dukle.Zdroj: Studie Městský útulek města Pardubice od Sinc s. r. o

„Kvůli výběhům a cestám pro příjezd hasičské techniky zanikne více než 49 stromů a naruší se celkový ráz lesoparku jako klidové zóny, kde se prochází maminky s kočárky a hrají děti. Myslím, že občané by při stržení objektu spíše ocenili, kdyby byla plocha zalesněna, nebo využita k volnočasovým aktivitám,“ vyjádřil svůj názor Havlena.

Lukáš Havlena také upozorňuje, že existují další vhodné lokality pro nový útulek, kterým nebyla věnována dostatečná pozornost a například varianta Hůrka by podporu Pirátů dostala.

Návrh Rady bude projednán na jednání zastupitelstva města Pardubice ve čtvrtek 21. října.

Podle návrhu má být součástí útulku vzdělávací místnost pro zájemce a základní školy, kterou bude využívat policie a pořádat zde výchovné programy zejména pro děti. „Myslím, že se jedná o velmi dobrý nápad i vzhledem k tomu, že je nedaleko dětské dopravní hřiště. Otevřou se tak nové aktivity pro děti,“ okomentoval náměstek primátora Nadrchal.

Dříve se uvažovalo i o jiných lokalitách:

Světlana Divecká, ředitelka Základní školy Josefa Ressla, která stojí v bezprostřední blízkosti parku, má na umístění útulku odlišný názor. „Mám obavu, že se zvýší dopravní obslužnost. Nyní tu máme zákaz vjezdu a děti jsou zvyklé přebíhat mezi školou a hřištěm,“ uvedla Divecká.

Současně vyjadřuje obavu o bezpečí dětí. „Nikdy nevíte, co se může stát a mám strach, aby třeba děti nestrčily ruku, kam nemají a nedošlo k úrazu,“ doplnila.

Návrh počítá s tím, že povolení vjezdu až k útulku bude mít pouze policie. Místo je podle jeho slov dobře dostupné pěšky, a to z autobusové zastávky i od bytové zástavby.

Místní nejsou v názoru na stavbu nového útulku jednotní. Jsou pro nebo proti, někteří o záměru ani nevědí. „Mě se to nelíbí, na Dukle je klid a všichni si ho tu ceníme. Opravdu nepotřebuji slyšet štěkat psy v noci. V parku chodí spousta maminek s dětmi na spaní v kočárku a jestli tam kvůli útulku bude hluk, tak lokalita ztratí svou hodnotu. Stačí, že je tu rychlodráha,“ vyjádřila se v internetové diskuzi Pavla Golová.

„Proč z toho chtějí útulek, vždyť je mnoho možností co z toho udělat. Mám doma psy a miluji je, ale myslím si že útulky by se měli dělat někde, kde budou mít psi možnost se proběhnout na volno a vyblbnout se, aby nemuseli být neustále zavření v kotcích,“ napsala v diskuzi Jitka Bajerová.

„Dodnes jsem o tom vlastně ani nevěděl. Jestliže psi nebudou volně pobíhat po lese, tak s tím nemám problém, řekl Jan Beneš, který bydlí nedaleko parku. O záměru vybudovat psí útulek nevěděla ani Zuzana Fedorová, která bydlí kousek od školy i lesoparku. Mě by to určitě nevadilo, budova chátrá, tak ať se to využije. Já už jsem i bydlela přímo vedle útulku, takže se určitě nebojím ani hluku,“ okomentovala.

„Já si myslím, že by se budova měla využít, aspoň to budeme místo hrůzy, kde se schází pochybné existence a útulek je podle mého názoru dobrý nápad,“ uvedl Jan Kropáček, který do parku rád chodí se svým novým psem.

Návrh Rady bude projednán na jednání zastupitelstva města Pardubice ve čtvrtek 21. října.