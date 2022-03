Politici už narazili na několik sporných bodů. Jedním z nich jsou výškové limity u budov, které vadí například pardubickým zastupitelům za hnutí ANO. Ti navrhli usnesení o zvýšení výškových limitů, ostatní zastupitelé to ale odmítli.

„V praxi by to znamenalo, že na Hůrkách a Nové Cihelně by mohly vyrůst až sedmipatrové bytovky. Na brownfieldu S.K. Neumanna by se pak smělo stavět až do dvanácti pater,“ upozornil pirátský zastupitel Vojtěch Jirsa. „Nový plán lépe ochrání charakter a kvalitu pro život v jednotlivých čtvrtích. K tomu slouží právě regulace výšek zástavby a prostorového uspořádání, kterou stávající plán neobsahuje,” dodal Jirsa.

Dalším ostře sledovaným bodem je vnitroblok v Sakařově ulici, kde chce investor vybudovat nový činžovní dům. Tamní obyvatelé jsou dlouhodobě proti, současný územní plán ale výstavbu umožňuje.

„Víme o tom, že obyvatelé našeho obvodu se stavbami nesouhlasí a žádají po městském obvodu, aby tomu zabránil. My ale pravomoc zakázat tuto stavbu nemáme, protože stavby povoluje pouze stavební úřad,“ řekla před časem starostka prvního městského obvodu Alena Stehnová (ANO). Naopak nový územní plán by dal obyvatelům za pravdu, tím že tam stavbu znemožní. Vše tak bude záviset na tom, zda zastupitelé dokument schválí.

První veřejné projednání návrhu územního plánu se konalo už v červnu 2018. Poté probíhalo hodnocení připomínek a námitek i ze strany veřejnosti. A návrh prošel mnoha změnami. Poslední jednání se v Pardubicích uskutečnilo minulý týden.

„Na městském webu je k nahlédnutí upravený návrh nového územního plánu města. Veřejnost se tak může seznámit s aktualizovanou podobou dokumentu, kterým se bude v dalších letech řídit územní rozvoj města,“ informovala mluvčí radnice Alexandra Tušlová.

„Územní plán je také prvním dokumentem, do kterého musíte nahlédnout, pokud chcete zjistit, pro jaké účely lze daný pozemek využít. Už je možné pro bližší informace navštívit odbor hlavního architekta, zároveň zde budou mít zájemci možnost nahlédnout do tištěné verze návrhu a případně jej prokonzultovat s pracovníky odboru,“ dodal náměstek primátora Petr Kvaš (ODS), který je za plán zodpovědný.