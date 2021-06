Hokejová aréna se dočká změn, přibudou tělocvičny pro hokejisty a také třetí ledová plocha. Schválili to zastupitelé na svém čtvrtečním jednání, kde se mimo jiné zabývali dodatkem akcionářské dohody mezi statutárním městem Pardubice a společností HokejPce 2020.

Právě dohoda ukládá městu zvelebit multifunkční arénu a vybudovat třetí led. „To, že je hala v takovém stavu, je věcí města, že tam jsou šatny, které nesplňují hygienické podmínky, nebo že mládež nemá zázemí, to není moje věc,“ oznámil vloni většinový vlastník Petr Dědek, který trval na tom, že úprava haly bude součástí dohody. Městu se ale nedařilo plnit termíny, které nyní byly v dodatku upraveny.

Rekonstruovat se budou bufety a také restaurace Hattrick. Původně se měla realizovat dostavba na severní straně arény, kde by se vybudovala plocha pro rozcvičení hokejistů, kteří se nyní před zápasy rozehřívají na parkovišti. Nakonec se přístavba sever realizovat nebude, protože město rozcvičovny umístí do podzemí parkovacího domu, který vyroste na rohu ulic Sukova a U Stadionu. Posilovnu bude ale využívat i mládež.

O potřebě třetí ledové plochy se v Pardubicích mluví již léta:

„Investice do infrastruktury pro sportující mládež považujeme za velmi důležité. Rozcvičovna by měla mít výšku čtyři metry a využitelnou plochu 800 metrů čtverečních,“ informoval primátor města Martin Charvát (ANO)

Dalším závazkem pro město je vybudování třetí ledové plochy do roku 2025. „Současné dvě ledové plochy jsou využity prakticky na sto procent, třetí plocha se v Pardubicích bude hodit. Navíc by se ulevilo aréně, kde by tak mohlo být více komerčních akcí,“ okomentoval potřebu dalšího kluziště náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).

Původně měla ledová plocha vzniknout vedle současné malé haly. V tomto území ale město už rekonstruuje Letní stadion a připravuje stavbu parkovacího domu. „Nejsem si jistá, že budeme moci rekonstruovat stadion a navíc stavět třetí ledovou plochu u arény, prostor není tak veliký, aby se nám tam toho tolik vešlo,“ varovala zastupitelka Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice). Nad tím samým se před časem podivil také zastupitel Václav Snopek (KSČM). „Jak to tam chceme všechno srovnat?“ ptal se vedení města.

V areálu stadionu? Ne, radši na Cihelně nebo Hůrkách

Dominanty v nočních Pardubicích. Enteria arena.Zdroj: Deník/Luboš JeníčekDodatek akcionářské dohody ale nyní městu povolil vybudovat třetí ledovou plochu někde jinde. „Prověřuje se několik možností. Dvě se budou zkoumat podrobněji, jedna je u koupaliště Cihelna, čímž by se řešila i problematika parkování u koupaliště, a druhá varianta je na Hůrkách,“ vyjmenoval zastupitel Petr Klimpl (ODS). Hovořilo se také o Masarykových kasárnách. „Tam by se to bez bourání nedošlo,“ dodal Klimpl.

Například zastupitel Jan Hrabal (ANO) i primátor jsou zastánci toho, aby třetí ledová plocha zůstala v areálu zimního stadionu. „Měla by být v areálu multifunkční arény, protože je to pro klub i pro další sportovce logisticky lepší,“ shrnul Hrabal.

Nový zimní stadion se ale bude stavět jen v případě, že na něj město získá dotaci, a to ve výši minimálně 70 procent nákladů. „Použil by se typizovaný projekt Českého svazu ledního hokeje, který odpovídá výzvě Národní sportovní agentury,“ nastínil Klimpl, že je naděje na získání peněz z dotací. Pokud se to nepodaří, město zimák stavět nebude.