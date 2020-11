Zatím jen pracovníci města zabezpečili místa, na nichž by mohlo dojít k úrazům, opravili Zeleňák, jeden ze starých mostů, a území pravidelně navštěvují členové Svazu ochránců přírody, kteří kosí louky. Jejich cílem je zvýšit druhovou pestrost v území.

Jak bude ale Červeňák do budoucna využíván a k jakým dalším změnám na bývalém vojenském cvičišti dojde, má vyřešit územní studie, kterou vedení města připravuje. Na jejím vytvoření spolupracuje také s Iniciativou Přírodní park Červeňák.

Vedení radnice by rádo znalo také názor občanů na tuto problematiku, ale kvůli současné epidemické situaci není možné uspořádat veřejné projednání, jak je zvykem. Radnice se proto rozhodla tuto diskuzi provést online.

„Rádi bychom z této lokality vytvořili pro veřejnost lákavé, a hlavně bezpečné místo. Rozhodli jsme se proto uspořádat tuto online diskuzi, abychom zjistili, jaké požadavky a představu veřejnost má, co by zde podle lidí mělo vzniknout či jaké změny navrhují. Připomínky, které v rámci diskuzí zazní, nám totiž mohou pomoci při vytváření územní studie, na které město spolupracuje s Iniciativou Přírodní park Červeňák a která jasně stanoví, jaké bude využití této lokality či jaké úpravy budou v území provedeny,“ informuje náměstek primátora Jan Nadrchal.

Debaty se uskuteční hned dvě, a to 12. a 19. listopadu od 18 hodin. Do diskuze budou moci svými názory přispět jen předem přihlášení účastníci s fungujícím mikrofonem a kamerou. Pro registraci, která je možná prostřednictvím speciálního formuláře, je nutné zadat celé jméno, e-mail a místní příslušnost či organizaci, kterou zájemce o účast v setkání zastupuje. Registrace na jeden z termínů je možná do 10. listopadu 2020 na webu http://bit.ly/Cervenak.