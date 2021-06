„Teď je to docela nápor. To jsme opravdu nečekali, že o cvičení bud po znovuotevření takový zájem,“ říká Miriam, kouká na hodinky a zjišťuje, že další zájemce o její trenérský dohled přijde za půl hodiny. Má tak chvíli čas nejen si oddechnout, ale také zhodnotit poslední týdny, kdy se fitko, stejně jako jiná podobná zařízení po celé republice, 17. května otevřela po pětiměsíčním lockdownu. Její pohled na znovuotevření má i světový punc. Jako rodilá Američanka, kdy v USA prožila i část pandemické situace, totiž může zhodnotit, jaký je rozdíl v chování Čechů a Američanů.

„Celkově se dá říct, že v Americe lidé příliš nereptají a takřka do puntíku dodržují všechna nařízení. Třeba takové nošení roušek. Tady lidé ochranu úst a nosu venku často sundávali, ale v USA jste na ulici člověka bez ústenky prakticky nepotkali. A když už se někdo takový našel, byl policií upozorněn, že si má dýchací cesty zakrýt,“ říká Miriam. Její slova potvrzuje i její bratr Anthony, který se za ní přijel do Pardubic podívat. „To má sestra pravdu. V Americe navíc mají i nyní lidé povinnost nosit roušky i ve fitku. Tak jsem rád, že jsem si ji tady mohl při cvičení sundat,“ kvituje „české“ rozvolnění při sportovních aktivitách Anthony, který za sestrou přiletěl před pár dny.

Podle něj je současné celosvětové postupné rozvolnění vidět i ve vzduchu: „Když jsem do České republiky letěl na podzim loňského roku, byl jsem v letadle prakticky sám. Ale teď už se lidé do letadel zase vrací. Všude na letištích je však povinný test, bez něj vás do letadla nepustí. A klidně můžete přijít i o letenku.“ I Anthony se zajímal, jak jde nyní Miriam práce. „Naštěstí ji mám nyní dost. Ale po otevření jsem čekala větší boom. Nicméně klientela se navýšila,“ dodává žena s tím, že orpoti času před lockdownem se do pardubického fitka navrátily asi dvě třetiny stálých klientů: „Naše štamgasty pak doplňují nováčci. A je zajímavé, že u nich převažuje kategorie 16 plus.“

U nových návštěvníků Fine fitness Pardubice pak podle ní převažují hlavně mladé slečny. „Blíží se dovolené a koupání. A na některých lidech je po nucené absenci cvičení vidět, že právě cvičení doma tomu moc nedali. Někdy to u nich vypadalo s váhou, že prožili za celou pětiměsíční uzávěru několikateré Vánoce. Byli tu i případy, kdy náš klient během lockdownu přibral i 20 kilo tuku. Ale to vše zpravíme,“ říká žena a dodává, že lidé za ni nejvíce chodí právě kvůli shození váhy: „Hlavně pak dívky, ty chtějí hlavně zpevnit tělo. A u těch mladých dívek , které se zhlídly v současném trendu kulatého pozadí, je pak někdy vidět i dozvuk distanční výuky. Vypadá to tak, že si chvilku zacvičí a pak se udýchané schovají na toaletu, dke se dvě hodiny fotí a s kamarádkami přes telefon štěbetají.“