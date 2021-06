O lety do Alicante je velký zájem

Velký zájem je o letenky z Pardubic do španělského Alicante. Na zvýšenou poptávku reaguje nízkonákladová aerolinka Ryanair přidáním třetí rotace ve dvou červnových týdnech. Nyní se létá dvakrát týdně v pondělí a pátek, nově se cestující budou moci do slunného Španělska vydat také v neděli 20. a 27. června. Kromě Alicante se nyní z Pardubic pravidelně létá také do ukrajinských měst Kyjeva a Lvova.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora