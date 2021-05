Praktické lékařce Lence Dejdarové z Vysokého Mýta přišly poděkovat děti jejího pacienta, za to, že ho přesvědčila k očkování. „Doma prý prohlašoval, že se očkovat nedá a nenechal si to od nich vymluvit, nebyl ani zaregistrovaný. Netušila jsem, že je tak zarytým odpůrcem. Když jsem mu zavolala s nabídkou volného termínu na očkování já, vyřešili jsme registraci i termín. Jen se zeptal, jestli si myslím, že je to dobrý nápad a pak jestli si má vzít něco s sebou,“ svěřila se Dejdarová. Za očkováním v ordinacích praktických lékařů se podle ní i jejích kolegů skrývá mnoho pozitiv.

Podle předsedkyně pardubické krajské organizace Sdružení praktických lékařů Kateřiny Nechvátalové je u aplikace očkování důležité hlavně načasování. „Kdy se nechat očkovat, by měl člověk řešit se svým praktickým lékařem. Ten má přehled, v jakém je jeho pacient momentálně stavu, zda nebere antibiotika, kdy onemocnění covid-19 prodělal, jestli už má protilátky na nízkých hodnotách nebo jsou ještě vysoké,“ vyjmenovala Nechvátalová.

Premiér Andrej Babiš oznámil, že v pondělí navrhne Radě pro zdravotní rizika, aby povolila očkování pro lidi starší 55 let. A to už od středy. Předseda vlády také připomenul, že od tohoto týdne je možné se registrovat k očkování do Národního očkovacího centra, které začne v pražské hale O2 univerzum fungovat od 3. května. Velkokapacitní centrum mohou využít lidé ze všech krajů republiky a vláda počítá s kapacitou až 7000 lidí denně. Skeptičtí jsou někteří praktičtí lékaři. „Už jsme několikrát zaznamenali, že v očkovacích centrech se mnohdy neptají, jak se vůbec člověk cítí. Jde hlavně o to, zda má pin, vyplní dotazník a píchnou jim vakcínu. Teprve až potom se jdou ukázat k doktorovi a to je problém," zdůraznila předsedkyně pardubické krajské organizace Sdružení praktických lékařů Kateřina Nechvátalová.

Praktici v kraji se shodují, že po stránce informací o zdravotním stavu svých pacientů mají před očkovacími centry navrch. V počtech vakcín, které dostanou, jsou ale obrovské rozdíly. „Očkování je dlouhodobě součástí naší práce, proti chřipce naočkujeme ročně stovky lidí, ale přístup k vakcínám proti covidu v takovém objemu, na jaký jsme připraveni prostě nemáme,“ uvedla praktická lékařka Lenka Dejdarová. Situace by se měla začít měnit v následujících týdnech, kraj praktickým lékařů slíbil více druhů vakcín i vyšší počty. Očkovat budou Astrou Zenecou, Janssenem (vakcína firmy Johnson & Johnson) i Modernou. Vše ale závisí na reálných dodávkách vakcín do České republiky.

V České republice je alespoň jednou dávkou vakcíny naočkováno 2.822.491osob. Ukončené očkování má prozatím 945 820 osob. (data k 25.4.2021) Zdroj: MZ ČR

Ve známé ordinaci je celý proces hlavně pro starší lidi méně psychicky náročný. „Lidé jsou často nervózní, protože se k nim dostávají protichůdné informace, mají strach, že jim po očkování bude špatně. Nás znají a vědí, že my známe je a ví, že bychom jim nedoporučili nic, o čem bychom nebyli přesvědčeni, že je dobrá věc,“ řekla praktická lékařka Lenka Dejdarová z Vysokého Mýta. Když dorazí vakcíny, zvednou jednoduše telefon a zavolají. „U svých pacientů vím, jaké mají alergie, jaké nemoci v minulosti prodělali, jak reagovali na jiná očkování a tak dále. Kvůli očkování proti koronaviru mi nemusí nic z toho složitě vyplňovat do nějakého formuláře,“ myslí si Jiří Haltmar, který má svou ordinaci v Letohradu.

Roli hrají i takové maličkosti, že pacienti třeba vědí, kdo je v ordinaci čeká, kde si mohou odložit a kde je záchod. Lidé se vyhnou i frontám a masám lidí. „Očkuji zásadně mimo ordinační hodiny, lidé dorazí na přesný čas, v čekárně se mi nepotkávají, zvládneme to rozdělit lépe než v očkovacích centrech," dodal Haltmar. Podle Nechvátalové někteří kolegové z kraje očkují i o víkendu. Objednávky vakcín se řeší přes ministerstvo zdravotnictví pro Astru Zenecu, Janssen se objednává u firmy Avenier a Modernu rozděluje kraj. „Ve chvíli. kdy je možnost se někam přihlásit, my to vždycky uděláme. A čekáme kdy nám něco dovezou. Kolik lidí mám nahlášených na očkování je nepodstatné, protože vakcín chodí mnohem méně než je poptávka,“ dodala.

Domluva s krajem

V minulosti dodávka vakcín vázla na komunikaci s vedením krajem, to už je jinak. „Obě strany víme, co od sebe můžeme čekat, slibované počty vakcín Astry Zenecy nám dávají, jednou přišla i Moderna. Přislíbeno máme, že po naočkování druhých dávek v očkovacích centrech by se i všechny vakcíny Moderny měly dostat pouze k praktickým lékařům v kraji. Uvidíme, jak to dopadne, okomentovala situaci lékařka Nechvátalová. Ve vzájemné komunikaci mezi krajem a praktiky teď podle předsedkyně pardubické krajské organizace Sdružení praktických lékařů problémy nejsou. A to přestože někteří z praktiků podle informací Deníku naposledy zájemce očkovali před třemi nebo i šesti týdny. „Je to možné, protože vakcíny se uvolňují sporadicky. Každý týden sice něco dorazí, ale přijde to jindy než se řeklo a většinou i v menším množství než se řeklo dopředu. Zasypáni vakcínami tak opravdu nejsme,“ řekla Nechvátalová. Příští týden se dostanou pouze do pěti ordinací, do každé poputuje sto dávek Astra Zenecy.

V kraji přitom očkuje přes dvě stovky praktických lékařů. „To, že k nám vakcíny nechodí a jsou v centrálním systému chyby, za to ani my, ani kraj nemůžeme,“ dodala Nechvátalová. Minulý týden se dostalo i na poslední ordinace, kde se ještě neočkovalo vůbec. „Od tohoto týdne začne další kolo s těmi už zmíněnými pěti set dávkami. Chápu, že se kolegům zdá, že je toho pořád málo, ale snahou je zásobovat celý kraj rovnoměrně. Případně dávat spíš přednost lékařům z okrajových oblastí jako jsou Králíky nebo Moravská Třebová, odkud to lidé mají do očkovacích center dál,“ uvedla pro Deník Nechvátalová.

Také se zohledňuje, zda lékař nemá například na starosti senior centrum, aby se proočkovanost u lidí vyššího věku dostala na sto procent co nejrychleji. „Jak to bude dál, závisí teď hlavně na dodávkách vakcín do České republiky,“ dodala Nechvátalová. V posledních dnech očkování zpomaluje. Oproti rekordnímu předminulému týdnu, kdy každý všední den bylo naočkováno přes 60 tisíc lidí, během minulého týdne se počty tuto hranici přesáhly jen dvakrát.