„Z našeho knihovního fondu, který čítá na 60 tisíc svazků, je 40 tisíc uskladněno v nevyhovujících prostorech sklepa či uvolněných místnostech, které knihám nesvědčí,“ řekla ředitelka knihovny Magda Pacáková. I ta proto nyní vyhlíží, jak dopadne snaha radnice postavit knihovnu novou, která splní nejenom požadavky na knihy, ale také doby bezbariérovost a funkčnost.

„Oslovili jsme čtyři architekty, kteří pro nás vytvořili návrhy budoucí knihovny. Ta by měla stát na městském pozemku na náměstí,“ informovala starostka Přelouče Irena Burešová.

O budoucí podobě nové knihovny také hlasují místní na internetu. Konečné slovo však budou mít 3. března zastupitelé. Když půjde vše podle plánu, mohla by nová knihovna začít vznikat do dvou let. Počítá se s cenou kolem 80 milionů korun a město ji bude chtít z velké části hradit z dotací. Do té doby chce mít radnice nutné podklady pro stavbu a dotační výzvu.