Voliči koalici ODS, TOP 09 s KDU-ČSL vhodili 287 hlasů. Pouze o jeden hlas méně získalo hnutí ANO. Volební účast se vyšplhala na 67,59 procenta. To je oproti posledním volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky více o téměř deset procentních bodů. V roce 2017 v Dašicích dominovalo vítězné hnutí ANO.

V Dašicích rozhodl o vítězi voleb jeden jediný hlas. V pardubickém okresu to znamenalo nejtěsnější výsledek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.