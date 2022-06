Za kolaps je primárně zodpovědné vedení Pardubického kraje, které autobusovou dopravu zaštiťuje a se společností BusLine uzavřelo desetiletý tendr. „Děláme maximum, co je v našich silách, tlačíme na společnost BusLine, aby vše uvedla co nejrychleji do stavu, který odpovídá uzavřené smlouvě. Zároveň obvoláváme další dopravce, zda jsou nám schopni a ochotni pomoci a některé turnusy místo firmy BusLine zajistit. Momentálně to vypadá, že bychom mohli od pondělí snížit počet neodjetých spojů na polovinu,“ slíbil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.