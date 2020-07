Vlakem do Chorvatska mohou cestovat lidé přímo z Pardubic. Do konce prázdnin tam jezdí žluté vlaky každý den.

Ilustrační snímek. Regiojet. | Foto: Deník / Lukáš Ivánek

Letošní prázdniny a dovolené výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, která cestování stále omezuje. Někteří lidé kvůli tomu zůstávají doma a objevují krásy rodné země, jiní se vydávají do oblíbené prázdninové destinace u Jadranu. Novou možnost cestování přinesl dopravce Regiojet se svým vlakovým spojem z Prahy do chorvatské Rijeky. Žluté vlaky jezdí do Chorvatska i přes Pardubice, čehož využil třiadvacetiletý Ondřej Matuška z Přelouče, který vyrazil na patnáctihodinovou cestu vlakem z pardubického nádraží minulý týden.