Právě zastupitelé mají ve svých rukou rozhodnutí, jaks věží naloží. Ta dostává zabrat zejména kvůli odkrytému zdivu, které čelí rozmarům počasí. „Věžové těleso dostává teplotní šoky, protože zdivo je velmi masivnío šíři několika metrů. V létě zůstává jádro zdiva i interiér chladný, zatímco líc se rozpálí. Dochází tak k teplotnímu pnutí a kvůli roztažnosti také ke statickým poruchám. Rovněž na ni působí deště, které jsou v Pardubicích často kyselé,“ vysvětlil Jan Kadlec z Národního památkového ústavu v Pardubicích.

On i další odborníci nalezli jasnou shodu – brána se musí omítnout. To ale ve veřejném prostoru vzbudilo velké pozdvižení, Zelená brána už by nevypadala tak, jak jsou lidé zvyklí.

Podle techniků je to ale nejlepší způsob, jak ji ochránit. K této variantě se přiklání i primátor. „Brzy budeme mít jednání s firmami, které budou schopné realizovat omítnutí tohoto typu stavby. Jsem připraven předložit obě varianty, ale budu doporučovat v souladu s návrhy odborníků omítnutí,“ zhodnotil primátor Martin Charvát a nastínil, že poslední slovo budou mít zastupitelé a mělo by to být ještě letos, nejpozději na začátku příštího roku.

Pro spoustu lidí je také překvapením to, že bílá omítka je věži vlastní, odpovídá totiž jejímu původnímu vzhledu. „Brána byla omítnutá od počátku, omítek byla zbavena až v roce 1912,“ upřesnil Kadlec.