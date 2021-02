„Neustále sledujeme počasí a s každým deštěm čekáme, kdy nám to vlítne na pozemek. Pořád z toho máme strach,“ řekla důchodkyně z Dolních Ředic.

„Povodně se opakují, z každého hodinového intenzivního deště tu jsou lidé nervózní, protože stačí dvouhodinová průtrž mračen a potok je venku. Lidi to otravuje a ničí jim to majetek,“ potvrdil starosta obce Michal Kurka s tím, že povodně byly v Ředicích odjakživa. „Vzpomínám na to, jak jsem v 18 letech vozil svého tátu, tajemníka místního národního výboru, na pionýru po zaplaveném dolním konci a on tam situaci obhlížel a dokumentoval. Mohlo to být tak v roce 1980, už tehdy tu byla taková povodeň,“ vzpomněl starosta.

Nyní ale vedení obec věří v malé zlepšení, jelikož se Povodí Labe chystá na čistění koryta a zpevnění břehů za 80 milionů korun. „Na Ředickém potoce je mimo obvyklých provozních činností plánována kompletní rekonstrukce opevnění koryta vodního toku v katastru obcí Dolní a Horní Ředice. Stávající opevnění bude rozebráno a nahrazeno novým," informoval vedoucí odboru inženýrských činností Povodí Labe Petr Kočí.

Jenže revitalizace potoka má končit u stavidel mezi Dolními Ředicemi a Chotčí, v čemž vidí vedení obce problém. „Tady bude koryto krásně vyčištěné, ale dál to bude stejně malý potůček, který vodu nevezme. Proto jsem oslovil Choteč a povodí, aby se v další etapě čistilo u nich a dále až do Labe a mělo to nějakou návaznost,“ dodal starosta.

Přestože čištění koryta bude pro obec záchranou, další nástraha se připravuje o kus dál – hned vedle obce povede dálnice D35, která je již ve výstavbě. Místní se tak bojí, že voda odvedená ze silnice bude opět stékat do Ředického potoka. „Už při projektování jsme prosazovali odtokový kanál, který by měl po hraně dálnice odvádět případnou nahromaděnou vodu k Rokytnu do Brodeckého potoka. Snad to bude vše fungovat,“ popsal starosta Kurka a s tím, že projektanti počítají i s retenční nádrží. Ta však dokáže zadržet vodu maximálně dvě hodiny, pokud bude déšť delší, pohrne se voda opět do Ředic.

Podobný problém řeší také nedaleká Dolní Roveň, která taktéž co chvíli trpí povodněmi a nyní by se situace po dostavění dálnice mohla ještě zhoršit. Voda z dálnice má odtékat do Lodrantky, která se táhne podél vesnice. „Zhorší nám odtokové poměry, výrazně zvýší nebezpečí povodně, my tu vodu nechceme,“ řekla před časem tamní starostka Iva Vinařová, která taktéž hledá jiné řešení.