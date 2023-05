Obchvat Pardubic: Přes Labe povede most vysoký jako Petřínská rozhledna

/VIDEO/ Součástí severovýchodního obchvatu Pardubic bude 12 protihlukových stěn, 8 mostů i podchod pro pěší. Dělníci už začali stavět i unikátní most, který bude vysoký 60 metrů. Zavěšený most bude po svém dokončení nejdelším v Česku. Po novém obchvatu by se řidiči měli projet na jaře 2025. Do té doby se ale musí připravit na dopravní omezení, jedna uzavírka začne už v pondělí 22. května.

Na stavbě obchvatu Pardubic pokračují práce podle harmonogramu. Aktuálně probíhá vrtání pilot na největším lanovém mostě. | Video: Michal Žampach