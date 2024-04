Slepé rameno Labe překlene most s rozpětím 122 metrů, dalších 135 metrů povede přes cyklostezku a řeku Labe. Vznikne tak nejdelší zavěšený most v Česku.

Přestože stavební firma má menší zpoždění, finalizace stavby by neměla být ohrožena. „Došlo ke zpoždění, řádově to jsou jednotky měsíců, ale není to rozhodující, protože termín stavby nebude zpožděn,“ přiblížil expert na mostní konstrukce Petr Vítek s tím, že most má být hotov na podzim příštího roku.

Stavba mostu je unikátní v tom, že stavbaři použili metodu výsuvu, což není u podobných mostů běžné. Projektanti zvažovali tři možné technologie, nakonec se jako nejvýhodnější ukázala technologie vysouvání. Tím se podle odborníků minimalizuje počet pracovních spár v konstrukci i množství napojování předpínacích kabelů. Jednotlivé sekce mostu – v délce 32 metrů - se tak budují za opěrou a poté se pomocí hydraulického zařízení sunou směrem přes vodní tok. Zvolená technika si vyžádala výstavbu dočasných podpor, po kterých se nyní mostní konstrukce pohybuje. Následně je dělníci zdemolují.

„Dnes se dostáváme přes polovinu trasy výsuvu mostu. Betonová konstrukce se dnes posune na základ pylonu a ocelový nos se dostane nad řeku Labe. Postupujeme rychlostí půl metru za 15 vteřin v jednom taktu,“ popsal Škoda s tím, že konstrukci celou dobu hlídají také geodeti a stavbaři musí postupovat s milimetrovou přesností.

„Tahem hydrauliky se most posouvá po ložiscích, kde jsou teflonové desky, aby byl skluz a ten most se hladce dostával postupně přes ty pomocné opěry dopředu,“ přiblížil Škoda.

Nakonec se celek o hmotnosti zhruba 5 500 tun přemístí o 32 metrů. Celkově stavební firmu čeká osm výsuvů z pravého na levý břeh řeky. Mostovka při posledním výsuvu bude více než 250 metrů dlouhá a vážit bude přibližně 10 tisíc tun. Výsuv celé konstrukce má podle Škody trvat až do června. Pak stavbaři dobudují pylon, přes který povedou lana, na které bude mostní konstrukce zavěšena.

Autor mostu, podle svých slov, kladl velký důraz na to, jak bude hotový most v okolí vypadat. Konstrukce totiž nesmí bránit výhledu na Kunětickou horu. Hlavní pylon je tak velmi štíhlý a menší počet závěsů má docílit toho, že most bude co nejvíce průhledný. Pro představu podobný most mohou lidé vidět na dálnici u Poděbrad.

„Chci zdůraznit, že kritérium ceny není jediné. Dbali jsme důsledně na estetiku. Ten most tu má být minimálně sto let, tak jsme chtěli, aby to v krajině hezky působilo, abychom tady nepostavili něco, za co se budeme stydět,“ doplnil autor mostu Petr Vítek s tím, že jde o dosud největší silniční zakázku v Česku v režimu Design & Build, kdy je zhotovitel zodpovědný i za část projektu. Stavbu za jeden a půl miliardy korun staví sdružení Hochtief CZ, Doprastav a Silnice Čáslav.

Most bude dominantou nového obchvatu. Severovýchodní obchvat má odklonit tranzitní dopravu z centra města a z prostoru před nádražím. V provozu by měl být od poloviny března 2025. „Pro Pardubice je to obrovsky významná událost, neboť realizací obchvatu a tohoto nového čtyřproudového mostu získáme daleko vyšší přepravní kapacitu přes oba břehy Labe. Už se nemůžeme dočkat, protože na severovýchodní obchvat čekáme desítky let a nyní už je to konečně pomalu tady, že by se měl v příštím roce otevřít,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

Zavěšený most přes Labe v číslech