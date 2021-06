Co bude s Červeňákem? Vedení Pardubic příští týden dostane územní studii, kterou vypracovali krajináři. Některé lokality budou sloužit ochraně přírody, jiné ponesou historické hodnoty a ty zbylé budou určené k rekreaci. „Chceme tu preferovat ochranu přírody a nabídnout území k přiměřené rekreaci, abychom zachovali přírodní i historické hodnoty, které tu jsou,“ vysvětlila krajinářská architektka Jana Kohlová.

Červeňák sloužil jako vojenský areál a armáda tu zanechala velké stopy, mnoho z nich v území zůstane.

„Historické hodnoty se nám naakumulovaly u Pardubiček, kolem důstojnického klubu, kde byly i největší aktivity vojska,“ poznamenala Kohlová. V těchto místech stávalo cvičiště, bunkr, pěchotní celnice a zákopy, které jsou poměrně dobře zachovány.

Důstojnický klub, budova, která stojí hned u vstupu do lokality od hřbitova, měla jít nedávno k zemi, avšak kvůli koronakrizi město seškrtalo rozpočet, včetně peněz na její demolici. To se nakonec hodí, protože architekti s ní počítají – jen ji nejspíše zmenší do původní velikosti.

„Je to jediný nejvhodnější objekt, který by tu mohl být zachován. V území se navíc nesmí stavět nic nového,“ upozornila Kohlová. Nyní ale objekt obývají bezdomovci, kteří ohrožují kolemjdoucí.

Zachovat by se mohla také malá kruhovitá střílna a dotvořily by se zákopy, které by připomínaly historii území a zároveň by si v nich mohly běhat a hrát děti. V blízkosti by mohla být také překážková dráha pro děti i dospělé.

Na třech velkých loukách v centrální části se možná budou pást divocí koně. Nejdříve to vypadalo, že se Červeňák bude muset obejít bez koní, protože na území není možné stavět ploty. Pokud ale bude vždy oplocená jen jedna louka a postupně se budou točit, budou koně moci louky spásat. Návštěvníci však nemohou čekat žádná velká stáda, na tento prostor stačí dva divocí koně.

Trnem v oku je krajinářům jihovýchodní obchvat, který získal platné územní rozhodnutí a který povede přes bývalý vojenský areál. „Obchvat bude velkou bariérou, která území rozdělí na dvě části. V projektu je navržen průjezd pod mostem a migrační objekt pro zvěř,“ popsala Kohlová. Jako problém ale vidí, že investor obchvatu, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), nepočítá v tomto úseku s protihlukovými stěnami. Krajináři proto u silnice navrhli zelené clony.

„Měly by to být silné porosty, které ochrání území alespoň částečně od hluku a prašnosti,“ dodala architektka. Ty ale stačit nebudou, proto chce město bojovat za to, aby ŘSD protihlukové stěny do projektu ještě přidalo. „Když to projektovali, neuvažovali s rekreační funkcí Červeňáku, takže neuvažovali ani s instalací protihlukové stěny,“ přidala Lenka Marková z odboru hlavního architekta s tím, že s ŘSD jednají.

Nyní se bude studií zabývat rada města, poté také zastupitelstvo. „Útvar hlavního architekta musí studii zaregistrovat, poté lze vypsat soutěž na projektanta, který by začal zpracovávat další stupně projektové dokumentace. Pokud budeme chtít čerpat evropské peníze, které budou na takovéto projekty k dispozici, tak nemůžeme s přípravou otálet,“ upozornil náměstek zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Už nyní se na Červeňáku dělají úpravy. Kromě toho, že ochránci přírody pravidelně kosí louky, se opravil i most Zeleňák. Nyní radnice uvažuje také o opravě druhého mostu, přestože původně to odmítala kvůli vysoké ceně, která se měla vyšplhat až na 60 milionů korun. Nyní ale projektant přišel s návrhem na možnou rekonstrukci tak, že by potom most sloužil pro chodce a cyklisty.

„Přibližně za 10 milionů korun lze dát Červeňák do luxusního stavu tak, aby nám vydržel několik dalších desítek let,“ informoval náměstek pro dopravu Petr Kvaš.