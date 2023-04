Aktuálně dělníci v Pardubickém kraji pracují na opravách celkem 19 etap komunikací druhé a třetí třídy. Na zahájení stavby pak čeká dalších 52 úseků silnic.

Na začátku dubna se tradičně oficiálně zahajuje stavební sezóna. Nejinak tomu je i v případě dopravních staveb. Aktuálně silničáři v Pardubickém kraji již pracují či začínají pracovat na opravách celkem 19 etap komunikací II. a III. tříd. | Foto: Pardubický kraj

Po zimní přestávce se na silnice v Pardubickém kraji vrací silničáři. Aktuálně dělníci pracují na opravách celkem 19 etap komunikací druhé a třetí třídy. Na zahájení stavby pak čeká dalších 52 úseků silnic. Na prvním místě je dokončení plánovaných obchvatů. Dojde ale i na rozbité silnice v okolí dálnice.

Duben pro silničáře znamená rozjezd stavební sezony. Dělníci se vrhnou na dokončení obchvatů i rekonstrukci silnic rozbitých od kamionů. „Celkem se jedná o investice v souhrnné výši téměř dvou miliard korun,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Obchvat Kojic má být brzy dokončen

Na Pardubicku mají silničáři letos dokončit obchvat Kojic. Přeložku pro kraj staví sdružení firem Metrostav Infrastructure a Chládek a Tintěra, které nabídlo nejkratší termín zhotovení. Téměř tři kilometry dlouhá komunikace nahradí stávající průtah obcí. Nová silnice za 232 milionů korun povede podél železničního koridoru a za obcí se napojí na stávající silnici ve směru na Chvaletice a jejich obchvat. Pohodlí pro řidiče zaručí rozšíření vozovky na 9,5 metru.

Stavba obchvatu Kojic má problémy. Hotovo má být až příští rok v dubnu

Stavba obchvatu se o několik měsíců protáhla kvůli opožděnému přeložení elektrického vedení a následnému opožděnému bourání objektů určených k demolici. „Technický dozor investora posunul dokončení na 23. dubna,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek.

„Obec vnímá prodloužení stavby jako komplikaci při cestě směrem na Týnec nad Labem. Celkově ale situaci bereme s trpělivostí a očekáváním dokončení prací,“ sdělil starosta Kojic David Morávek.

Silničáři se po zimě vrátí i k propojení silnic D35 a I/35 v úseku Rokytno a Býšť za 207 milionů. Tady mají mít stavbaři hotovo příští rok v létě. Obchvat naváže na mimoúrovňovou křižovatku na D35 u Rokytna, obec obejde z východu a na konci se jeho trasa mezi Býští a Chvojencem napojí na stávající silnici I/35. Propojka bude měřit přes čtyři kilometry. Stavbaři ji vybudují v šířce 9,5 metru a řidiči po ní budou moci jezdit maximální rychlostí 80 kilometrů v hodině. Součástí stavby je také vybudování tří křižovatek.

MAPA: Obchvat i přivaděč k dálnici. Obyvatelé Dašic se po letech zbaví kamionů

Další důležitou stavbou je obchvat Dašic za téměř 400 milionů korun, který se má dokončit v příštím roce. Téměř tři kilometry dlouhá silnice zahrnuje i náročné přemostění řeky Loučné.

Zdroj: Youtube

Hejtmanství slibuje, že dojde i na další úseky. „Pro letošní rok v kraji počítáme se zahájením ještě dalších 52 dopravních akcí za zhruba jednu miliardu korun. Jsou tam investice od jednotek milionů na méně vytížených silnicích třetích tříd až po velké modernizace, například letos chceme zahájit přeložku silnice II/322 Černá za Bory – Dašice za 390 milionů korun s termínem dokončení v roce 2025,“ přiblížil další projekty Kortyš.

Silnice dostala zabrat

Oprav se dočkají i obce v okolí dálnice D35, které si dlouhodobě stěžují, že jim těžká nákladní auta a další technika nutná pro výstavbu dálnice poničila místní vozovky. „Silnice dostala hodně zabrat dopravou během roku, co se stavěla dálnice. I když řidiči měli stanovené trasy, ne vždy je dodržovali,“ popsal starosta Dolních Ředic Michal Kurka.

„Silnice je hodně rozpraskaná a rozježděná, už by potřebovala nový povrch. Stejně tak jsou poškozeny i některé místní komunikace,“ dodal starosta.

Opravovat se tak budou úseky Dašice – Dolní Ředice, Dolní Ředice – Drahoš – Rokytno, silnice od Sezemic až po Bukovinu nad Labem nebo silnice v úseku Hrachoviště – Borek. Silničáři opraví také silnice v úsecích Dříteč – Újezd u Sezemic nebo Rokytno – Chvojenec – křížení s I/35. Přesný harmonogram prací kraj nyní řeší s Ředitelstvím silnic a dálnic. Na tyto opravy kraj dostane od Státního fondu dopravní infrastruktury 100 milionů korun, dalších 60 milionů korun dá kraj ze své kasy.

Firmy na Pardubicko láká napojení na dálnice. U Dašic vyroste průmyslová hala

Celkem Pardubický kraj letos plánuje zahájit opravy silnic za více než tři miliardy korun. „Výše dotace se pohybuje dle jednotlivých výzev od 60 do 90 procent uznatelných nákladů, jedná se tedy o velice významnou pomoc při financování oprav silnic,“ upřesnil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

„Bude to znamenat samozřejmě dopravní omezení, ale doufám, že to občané pochopí, protože bez uzavírek se bohužel opravovat nedá. Děkujeme nejenom řidičům za trpělivost a budeme se snažit opravené silnice co nejdříve zprovoznit,“ dodal Kortyš.