Památník nechali už předloni navrhnout majitelé Domu služeb (DS), kteří spolupracují s Židovskou obcí (ŽOP) i městem. Realizovat ho na vlastní náklady ale chtěli jen v případě, že by jim Židovská obec prodala všechny potřebné pozemky. „Pozemek si chceme nechat jako symbolický pozůstatek po synagoze,“ zavrhl předseda ŽOP František Bányai. Nakonec bude památník stavět městská organizace, která na něj vyčlenila již 450 tisíc korun. „Architekti musí dopracovat koncepční návrh. Vycházíme z toho, který byl již prezentován, jedná se o zákres půdorysu,“ upřesnil primátor Pardubic Martin Charvát, že město pracuje s původní vizí.

„Je zájem, aby se dopracoval návrh, který byl už hotový, protože se všem líbil, takže není důvod zpracovávat další,“ řekl Bányai s tím, že chce, aby součástí památníku byla také deska připomínající pardubické oběti holocaustu. „To, jak lidé mizeli, bylo součástí historie tohoto města, proto by měl památník být připomínkou jeho minulosti,“ řekl Bányai. Deska byla původně umístěna na zdi Domu služeb, po rekonstrukci se na fasádu ale už nevrátila a je na židovském hřbitově. V místě, kde se dříve nacházela, dělníci vybourali vstupy do prodejen. „Nepřijde mi důstojné umístit ji do rohu mezi obchodní jednotky,“ konstatoval jednatel DS Jiří Vejnar s tím, že místo nebylo vhodné ani dříve, protože deska zanikala ve velkém množství reklam. Navíc byl roh zanesen ptačím trusem, jelikož na atikách posedávali holubi.

Půdorys synagogy nyní musí architekti doprojektovat a do konce roku 2021 zjistit, kolik bude projekt stát. „Dohodli jsme se, že částku ve výši 450 tisíc, kterou vyčlenila Nadace pro rozvoj města, použijeme na zpracování projektové dokumentace,“ řekl primátor s tím, že peníze se budou vybírat také od veřejnosti. „Máme přislíbeno, že bychom ve spolupráci s Židovskou obcí udělali veřejnou sbírku, a máme i partnera, který je připraven pomoci nám zorganizovat charitativní koncert,“ dodal primátor.

Architekti se musejí poprat také s tím, aby památník neomezil a nezměnil projekt rozsáhlé rekonstrukce Palackého třídy, který město již roky připravuje. „Synagoga snad v rozporu s projektem není, na něj naštěstí čekat nemusíme, to bychom čekali dlouho,“ uzavřel Bányai.